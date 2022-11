Glass Onion: A Knives Out Mystery - Offizieller Trailer zum Netflix-Film

Letztes Jahr konnte sich Netflix die Rechte an zwei Fortsetzungen zum Kinofilm Knives Out sichern, in denen dann Ex-Bond-Darsteller Daniel Craig in weiteren Kriminalfällen ermittelt. Nachdem der Streaming-Riese vor ein paar Wochen den ersten Teaser zu Glass Onion gezeigt hatte, steht nun auch der offizielle Trailer zum Abruf bereit.In Glass Onion: A Knives Out Mystery lädt der Milliardär Miles Bron (gespielt von Edward Norton) den Ermittler Benoit Blanc (Daniel Craig) zusammen mit einigen Freunden auf seine griechische Privatinsel ein. Eigentlich soll die ungewöhnliche Gruppe dort nur zum Spaß den fiktiven Mord an ihrem Gastgeber aufklären, doch als es plötzlich eine echte Leiche gibt, geht es für Benoit Blanc darum, den wirklichen Mörder ausfindig zu machen.Die Ermittlungen innerhalb der bunt gemischten Gruppe an Verdächtigen dürften dabei einige unerwartete Wendungen und kuriose Momente bereithalten, wie das neue Video vermuten lässt. Neben Craig und Norton zählen unter anderem noch Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson und Dave Bautista zur Besetzung.Für Drehbuch und Regie war, so wie beim ersten Film, Rian Johnson zuständig. Bei Netflix startet Glass Onion: A Knives Out Mystery am 23. Dezember 2022, zuvor gibt es den Film im Kino zu sehen, wenn auch nur an ausgewählten Standorten und nur für eine Woche, und zwar ab dem 23. November.