Tesla liefert mit Jahren Verzögerung endlich den ersten Semi-Truck aus

Der Elektroauto-Konzern Tesla hat es nach jahrelangen Verzögerungen geschafft, seinen ersten Semi-Truck auszuliefern. Vorgestellt wurde das Fahrzeug bereits vor fünf Jahren. Damals hieß es noch, dass die Trucks ab 2019 auf die Straße kommen sollen.

Nicht mehr Vorreiter

Tesla

Als es nun endlich so weit war, konnte sogar Konzernchef Elon Musk mal seine Finger vom neuen Spielzeug Twitter lassen und tauchte persönlich zur Übergabe an den ersten Kunden auf. Im Rahmen des Events wurden zwei Trucks in Dienst gestellt, die fortan für den Getränkekonzern Pepsi und seine Snack-Tochter Frito-Lay im Einsatz sein werden.Das nun bereitgestellte Fahrzeug hat nach Hersteller-Angaben eine Reichweite von 800 Kilometern. Dies gilt als ausreichend auch für längere Transporte, da die Lenkzeiten eines Fahrers ohnehin entsprechend begrenzt sind. Für Transporte, die regelmäßig kürzere Strecken abdecken werden, wird auch eine preiswertere Version mit 450 Kilometern Reichweite zu haben sein.Offizielle Preise gibt es bisher noch immer nicht, allerdings wird von Anschaffungskosten im Bereich zwischen 150.000 und 180.000 Dollar gesprochen, was durchaus einem realistischen Rahmen entspricht und sich mit anderen Produzenten deckt. Tesla hatte vor einigen Monaten begonnen, Vorbestellungen entgegenzunehmen, die eine Anzahlung von 20.000 Dollar voraussetzen. Dem Vernehmen nach sollen unter anderem Walmart und FedEx bereits Bestellungen aufgegeben haben.Tesla war zum Zeitpunkt der ersten Ankündigung durchaus Vorreiter auf dem Gebiet. Die langen Verzögerungen führten allerdings dazu, dass man nun längst nicht mehr den Markt aufbauen und sich entsprechend die Kunden aussuchen kann. Denn andere Automobilkonzerne haben bereits vergleichbare Serien-Modelle im Verkauf. Die große Frage dürfte hier dann sein, wer demnächst zuverlässig liefern kann. Musk sprach bereits davon, im übernächsten Jahr Fertigungskapazitäten von 50.000 Trucks für den Markt in Nordamerika bauen zu wollen - ob das klappt, bleibt aber abzuwarten.