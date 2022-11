Tipp: Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale prüft Onlineshops

Black Friday, Cyber Monday , das Weihnachtsgeschäft: Für Online-Betrüger ist jetzt wieder die heiße Phase zum Jahresende angelaufen, denn jetzt werden noch mehr Bestellungen im Internet durchgeführt als im Rest des Jahres. Kunden sollten daher besonders wachsam sein.

Unlautere Angebote und fiese Fallen

Betrüger immer gerissener beim Fälschen

Ein Angebot, das fast zu gut klingt, als das es wahr sein kann? 50 Prozent Rabatt auf das neue iPhone, die PS5 für 200 Euro oder OLED-TV-Rest-Posten mit 90 Prozent Preisnachlass? Mit solchen Versprechen locken angebliche Online-Händler jedes Jahr unbedarfte Internetnutzer in die Falle.Doch nicht immer locken Cyberkriminelle mit günstiger Ware, die sie dann nicht liefern. Ein weiterer Trend hat sich breit gemacht. Gut nachgeahmte "Online-Shops" und Angebote auf Portalen wie Amazon, Kaufland oder Otto, bei denen die vermeintlichen Verkäufer nie vor haben, die Waren zu versenden.Für Internetnutzer wird es im Grunde immer schwieriger, einen ordentlichen Anbieter von einem Abzocker zu unterscheiden: "Fake-Shops sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Teilweise sind sie Kopien real existierender Websites. Sie wirken seriös und lassen Käufer:innen daher selten an ihrer Echtheit zweifeln," erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "In Fake-Shops gibt es Sachen, die bei anderen Shops viel teurer sind. Oder die es dort gar nicht mehr gibt. Oder nur nach langer Lieferzeit wieder. Zum Beispiel die neuesten Smartphones."Die Verbraucherschützer haben es sich zur Aufgabe gemacht, Fakeshops, also angebliche Verkäufer, aufzustöbern. Wer möchte, kann mit einem einfachen Tool der Verbraucherzentrale Webseiten testen lassen. Der Fakeshop-Finder ( www.fakeshop-finder.nrw ) bietet dabei eine Einschätzung zum geprüften Online-Shop. Enthalten sind dabei vorhandene Bewertungen in bekannten Portalen, also auch Beschwerden und Warnungen über Anbieter. Zudem gibt es eine Auflistung von technischen Merkmalen, die auf Fakeshops hinweisen.Der Fakeshop-Finder kann aber nur Hinweise geben. Dennoch ist es auf jeden Fall eine gute Idee, eine Seite dort vor einem Kauf kurz zu prüfen, denn das geht schnell.