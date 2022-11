Microsoft Forms: Umfragen-Dienst mit neuen Designs ausgerüstet

Microsoft Forms ist ein Web-Tool, das seinen Nutzern das Erstellen von Online-Umfragen und interaktiven Formularen erlaubt. Die Redmonder haben den Dienst nun aktualisiert und mit Designs ausgestattet. Damit sollen sich Formulare jetzt einfacher individuell gestalten lassen.

Design-Vorschläge passend zum Inhalt

Umfragen, Abstimmungen und Quizze

Microsoft

Wie Microsoft in einem Blog-Eintrag angekündigt hat, können Umfragen und Quizze ab sofort mit speziellen Themes verschönert werden. Eine bessere visuelle Gestaltung soll einen größeren Teil des Publikums dazu animieren, das Formular auszufüllen. Da viele Umfragen das gleiche Standard-Design verwenden, besteht hiermit die Option, eigene Formulare aus der Masse hervorzuheben. Neben statischen Designs stehen auch animierte Hintergründe bereit.Um die Individualisierung zu erleichtern, zeigt Microsoft Forms zum Inhalt passende Designs an. Wenn als Überschrift beispielsweise "Einladung zur Party" eingegeben wird, schlägt der Dienst einen animierten Hintergrund mit Feuerwerk vor. Die Vorschläge können mit einem Klick übernommen werden.Aktuell wird das Feature noch ausgerollt. Während die Designs bei manchen Nutzern schon zum Vorschein kommen, können andere Nutzer die Funktion bislang nicht verwenden. Der Rollout erfolgt in Wellen, sodass in den nächsten Tagen immer mehr Nutzer von dem Update profitieren können. Auch in Zukunft möchten die Redmonder weitere Looks zur Verfügung stellen. Der Service lässt sich sowohl mit privaten als auch mit geschäftlichen Microsoft-Konten nutzen. Um eine Umfrage oder ein Quiz zu erstellen, muss die offizielle Seite lediglich im eingeloggten Zustand aufgerufen werden.