Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 16. November

Auch heute müssen Vodafone-Kunden mit Ausfällen und Störungen im Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz rechnen. Zu Problemen kommt es unter anderem beim (mobilen) Internet, Fernsehen und der Telefonie. Und das in ganz Deutschland. Wir verschaffen euch einen Überblick.

NRW, Hessen & Baden-Württemberg: Vodafone informierte vor ein bis zwei Wochen über Probleme beim Update der Horizon Box (Receiver) auf die aktuelle GigaTV-Software. Da die Eilmeldung vor einigen Tagen als erledigt markiert wurde, dürften die Fehler behoben worden sein.

Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 16. November 2022

Deutschlandweit - Einschränkungen beim TV-Empfang im Kabelnetz (z.B. Berlin, Hamburg, München, Hannover)

Raum Augsburg - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G/5G)

Raum Mönchengladbach - Einschränkungen der mobilen Telefonie (4G)

Landkreis Emmendingen - Einschränkungen der mobilen Telefonie (2G)

Saarpfalz-Kreis - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G)

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche



Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen. Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche Telekom und O2 (Telefónica) erlauben nur gezielte Prüfungen nach der Eingabe detaillierter Adressen.

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

Über seine offiziellen Eilmeldungen informiert Vodafone stets über Ausfälle der Internet-, Festnetz- oder TV-Dienste. Aktuell scheint vor allem das Kabelnetz in vielen Metropolen Deutschland betroffen zu sein. Der Netzbetreiber berichtet unter anderem von Störungen beim Fernsehen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Nürnberg, Magdeburg, Leipzig, Hannover und vielen weiteren Städten. Die Entstörung läuft, kann allerdings bis zu 12 Stunden in Anspruch nehmen.Auch im Landkreis Emmendingen kommt es weiterhin zu Störungen im mobilen 2G-, 4G- und 5G-Netz in Hinsicht auf die Telefonie und Datenverbindungen. Und das bereits seit über einem Monat. Ferner konnte Vodafones die Roaming-Probleme in den USA scheinbar lösen. Zumindest ist der entsprechende Eintrag aus den Eilmeldungen verschwunden. Das Netz von T-Mobile USA dürfte somit wieder für das Roaming freigegeben sein.Abseits der Eilmeldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte werfen. Hier werden im westlichen Teil Deutschlands Einschränkungen im Mobilfunknetz nähe Mönchengladbach, Augsburg und im Saarpfalz-Kreis gemeldet.