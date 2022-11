Bundle zum Bestpreis: Amazon verkauft Echo Dot 3 für je nur 15 Euro

Bei Amazon gibt es den Echo Dot 3 im Doppelpack jetzt zum Bestpreis. Das Bundle aus zwei der beliebten Alexa-Lautsprecher kostet nur noch 29,98 Euro. Rechnerisch werden somit pro WLAN-Speaker nur etwa 15 Euro fällig. Der Rabatt gilt allerdings nur für kurze Zeit.

Hinweis: Die Rabattaktion bei Amazon läuft nur bis einschließlich 17. November

Vorteile der Amazon Echo-Lautsprecher

Ganz ohne Black Friday- oder Singles-Day-Aufhänger senkt Amazon die Preise des Echo Dot der dritten Generation. Zumindest dann, wenn man beim Doppelpack zuschlägt. Ab sofort kosten zwei der Puck-förmigen Lautsprecher nur noch 29,98 Euro. In Kombination mit einer smarten Steckdose von Meross werden zudem nur 34,98 Euro fällig.Um den Rabatt einzulösen, müssen zwei Echo Dot 3 in den Warenkorb gelegt und an der Kasse der Gutscheincodeeingetragen werden. Danach wird anstelle des Vollpreises von 67,98 Euro nur der Sparpreis von 29,98 Euro berechnet. Ein guter Deal, der auf einen Einzelpreis von theoretisch 15 Euro hinausläuft.Die aktuell reduzierten Modelle der Echo Dot- und Echo Show-Familie können nicht nur als klassische WLAN-Speaker für das Musik-Streaming verwendet werden, sondern verfügen dank Alexa und ihren Skills über viele Möglichkeiten, das Smart Home zu steuern und Informationen über das Internet abzufragen. Von Wikipedia-Einträgen und Wettervorhersagen über Nachrichten und Kochrezepte bis hin zu Fahrplänen der Deutschen Bahn oder Taxibestellungen. Zusätzlich ermöglichen es die Show-Modelle mit Display IP-Kameras anzusteuern, Videotelefonate zu führen oder Filme und Serien zu streamen.