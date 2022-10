Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 27. Oktober

Derzeit kämpft Vodafone in weiten Teilen Deutschlands mit Störungen und Ausfällen im Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz. Neben dem Internet sind auch die Telefonie und das Fernsehen von den Einschränkungen betroffen. Hier findet ihr einen Überblick der aktuellen Probleme.

Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 6. Oktober 2022

Südlich von Hildesheim und Hannover - Einschränkungen der Dienste Internet, Festnetz und TV (Kabel)

Dortmund - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G)

Raum Tübingen - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G/5G)

Raum Stuttgart - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G/5G)

Raum Augsburg - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G/5G)

Raum Mönchengladbach - Einschränkungen der mobilen Telefonie (4G)

Landkreis Emmendingen - Einschränkungen der mobilen Telefonie (2G)

Saarpfalz-Kreis - Einschränkungen der mobilen Telefonie und Daten (2G/4G)

Roaming via T-Mobile USA - Einschränkungen beim Verbindungsaufbau (4G/5G)

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche Telekom und O2 (Telefónica) erlauben nur gezielte Prüfungen nach der Eingabe detaillierter Adressen.



Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen.

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

Über seine offiziellen Eilmeldungen informiert Vodafone derzeit über einen Ausfall der Internet-, Festnetz- und TV-Dienste südlich von Hildesheim. In Dortmund und im Landkreis Emmendingen kommt es hingegen zu Störungen im mobilen 2G- und 5G-Netz . Betroffen sind dabei sowohl die Telefonie als auch Datenverbindungen. Weiterhin halten Vodafones Roaming-Probleme in den USA an, weshalb das Netz von T-Mobile USA aktuell nicht empfohlen wird. Stattdessen sollen sich Reisende in das AT&T-Netz einwählen.Abseits der Eilmeldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte werfen. Hier werden im westlichen Teil Deutschlands Einschränkungen im Mobilfunknetz nähe Mönchengladbach, Stuttgart, Augsburg und im Saarpfalz-Kreis gemeldet. Von weiteren Festnetz-Telefonie-, Kabel- oder DSL-Ausfällen ist hingegen nicht die Rede.