Monatlich kündbar, supergünstig: Top-Tarif mit 18 GB für 10 Euro

Die Herbstmonate bringen traditionell auch viele Schnäppchenangebote. Passend bietet Freenet aktuell einen Tarif-Deal, der sich sehen lassen kann: Die 18 GB Allnet-Flat im Telefónica Netz gibt es für nur 9,99 Euro . Dank monatlicher Kündbarkeit bleibt man flexibel.

Die Blätter fallen - und auch die Preise für gute Tarif-Deals purzeln

18 GB LTE Internet Flat

50 Mbit/s

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & Wifi Calling

EU-Roaming

Monatlich kündbar!

Flexibler Vertragsbeginn möglich

9,99 Euro/Monat

19,99 Euro einmaliger Anschlusspreis

Jetzt schnell bei Freenet sichern

Flexibler Beginn, monatlich kündbar, jetzt sichern

Aufgeblähte Datenvolumen, Spitzengeschwindigkeiten und 5G sind teure Zusatzleistungen, die viele Deutsche zwar jeden Monat auf ihrer Handyrechnung sehen, aber laut Statistik kaum nutzen. Da kann es sich sehr lohnen, nach einem passenden Tarif Ausschau zu halten, der an der richtigen Stelle spart und die passenden Leistungen zusammenbringt. Freenet setzt jetzt mit seiner aktuellen Aktion einen neuen Bestpreis im Telefónica-Netz , lässt Kunden aber alle wichtigen Freiheiten.Der erste sehr kundenfreundliche Faktor: Trotz des günstigen Preises verzichtet man bei diesem Tarif vollständig auf eine lange Laufzeit. Die Kündigung ist jederzeit monatlich möglich - so soll es sein bei einem modernen Angebot, das Kunden nicht unnötig bindet. Und dann kann man auch noch den Vertragsbeginn innerhalb eines Zeitfensters ganz nach seinen Wünschen wählen - praktisch, wenn man eine Reise plant oder aus anderen Gründen zu einem bestimmten Termin einen weiteren Anschluss braucht.Beim LTE-Volumen liegt mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload genügend Leistung an, um auch mobile Anwendungen wie Streaming und Video-Chats problemlos zu meistern - selbst in Spitzenauflösungen. Telefonie und SMS sind natürlich vollständig durch eine Flatrate abgedeckt, die dank EU-Roaming auch im Ausland genutzt werden kann.Zu guter Letzt bringt die Aktion dann noch ein weiteres Feature mit: Im ersten Monat erhalten Nutzer kostenlos Zugriff auf die freenet Hotspot Flat. Von Hotels über Flughäfen bis hin zum Café: Dank dieser Option stehen 50 Millionen Hotspots in 120 Ländern zur Verfügung. Allerdings gilt: Ab dem zweiten Monat kostet die Option dann 4,99 Euro Monat, hier also im besten Fall direkt nach Abschluss schon an die Kündigung denken und nur bei Bedarf wieder buchen.