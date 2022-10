4 GB bis Unlimited, monatlich kündbar: Talkline startet mit Preisgarantie

Deutschland hat ab sofort einen Mobilfunk-Discounter mehr, der aber ein alter Bekannter ist: Talkline. Die Marke war ein paar Jahre verschwunden, feiert nun aber mit frischem Design und monatlich kündbaren Tarifen im Telefónica-Netz ihre Wiederauferstehung.

Talkline steigt mit lebenslanger Preisgarantie wieder ein

Monatliche Kündbarkeit

Lifetime Pricing - Tarifpreis wird nie teurer, unabhängig von der Laufzeit

Keine Datenautomatik

Telefon- und SMS-Flat

VoLTE & Wifi Call fähig

EU-Roaming inklusive

Alle Talkline-Tarife im Überblick

4 GB LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s

4,99 €/Monat

19,99 € Anschlusspreis

Jetzt bei Talkline sichern

6 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

7,99 €/Monat

9,99 € Anschlusspreis

Jetzt bei Talkline sichern

12 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

9,99 €/Monat

9,99 € Anschlusspreis

Jetzt bei Talkline sichern

Unlimited LTE mit bis zu 2 Mbit/s

12,99 €/Monat

9,99 € Anschlusspreis

Jetzt bei Talkline sichern

Monatlich kündbare Tarife mit Preisgarantie

Der Mobilfunkmarkt wandelt sich in den letzten Jahren rasant. Immer öfter sind es Discount-Anbieter, die gute Netzanbindung mit günstigen Preisen zusammenbringen. Auf der Suche nach dem passenden Angebot macht ab heute ein Anbieter auf sich aufmerksam, dessen Namen manchem Mobilfunknutzer bekannt sein dürfte. Talkline war in Deutschland schon einmal aktiv, hatte sich in den letzten Jahren aber zurückgezogen. Jetzt startet die Marke mit einem frischen Anstrich und attraktiver Tarifstruktur neu durch.Überdies stellt sich Talkline für seinen Neustart im deutschen Markt mit vier einfach strukturierten Tarifen auf, die von 4 GB bis zu Unlimited Datenvolumen bieten. Die Anbindung erfolgt dabei immer im Netz von Telefonica.Wie oben bereits erwähnt: Auf die üblichen Hinweise zu einer rechtzeitigen Kündigung können wir hier gänzlich verzichten. Mit einem Preis, der lebenslang garantiert wird und der Möglichkeit zur monatlichen Kündigung stellt sich Talkline zum Neustart auf jeden Fall gut auf. Der Verzicht auf eine Datenautomatik unterstreicht den Ansatz, Kunden klare Leistung zu klaren Preisen bieten zu wollen, ohne sie unnötig zu binden.