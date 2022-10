Ja. Nein. Aber? Ja! Musk will Twitter jetzt dann doch einfach kaufen

Die Posse um den Kurznachrichten-Dienst Twitter und dessen Verkauf an den reichsten Menschen der Welt geht weiter. Nachdem der Deal eigentlich bald vor Gericht landen sollte, hat Elon Musk jetzt verlauten lassen, dass er Twitter dann doch einfach kaufen will.

Klage von Twitter droht im Hintergrund

Wie Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte , ist er jetzt überraschend doch bereit, das ursprünglich schon vor Monaten gemachte Angebot für den Kauf von Twitter wie damals angedacht in die Tat umzusetzen. Er will demnach weiterhin 54,20 Dollar für jede Twitter-Aktie zahlen, um den Mikro-Blogging-Service aufzukaufen.Musk teilte der SEC mit, er wolle das Geschäft zur Übernahme von Twitter nun doch zu den im April mit dem US-Unternehmen ausgehandelten Bedingungen zum Abschluss bringen. Voraussetzung sei aber, dass die von Twitter gegen ihn angestrengte Klage aufgegeben wird, mit der ihn die Geschäftsleitung des Unternehmens zum Kauf unter den damaligen Voraussetzungen zwingen will.Twitter reagierte darauf mit einer kurzen Stellungnahme auf dem eigenen Dienst und erklärte, man wolle das Geschäft ebenfalls zum Preis von 54,20 Dollar pro Aktie abschließen. Aktuell steht die Finanzierung für den Kauf von Twitter durch Elon Musk und eine um ihn gescharte Gruppe von Investoren noch bis April 2023, sodass die Zeit begrenzt ist, in der der Deal abgewickelt werden muss.Twitter und Musk streiten bereits seit Bekanntwerden des geplanten Kaufs durch den mit rund 250 Milliarden Vermögen reichten Menschen der Welt. Musk hatte schon vor Monaten durchblicken lassen, dass das von ihm ursprünglich gemachte Angebot nicht unter den genannten Bedingungen umgesetzt werden könne, weil Twitter angeblich die Zahl der Fake-Konten auf seiner Plattform geschönt haben soll.