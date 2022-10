Neuer Supertanker verbraucht dank Riesensegel 10% weniger Treibstoff

Den Klimawandel leugnen nur noch die größten Ignoranten, denen unser Planet egal ist. Auch die Industrie sucht nach Wegen, wie sie den Kohlendioxid-Ausstoß verringern kann. Die internationale Schifffahrt zählt zu den besonderen Übeltätern, doch hier gibt es interessante Lösungen.

1200 Quadratmeter Segelfläche

China Classification Society

Der globalisierte Handel verlässt sich auf den Transport gigantischer Warenmengen, auch die Ölindustrie ist auf Supertanker angewiesen. Solche riesigen Schiffe verbrauchen natürlich ebenso riesige Mengen an Diesel. Dieser Treibstoff ist nicht billig und auch für den Klimawandel sind diese Schiffe eine wahre Sünde. Anders gesagt: Kleine Einsparungen beim Treibstoff haben bereits eine große Wirkung.Die China Merchant Energy Shipping Company (CMES) will an der Dekarbonisierung der Schifffahrt mitwirken, und zwar mithilfe eines uralten Konzepts: Segel. Die CMES hat laut einem Bericht von New Atlas einen neuen Supertanker in Empfang genommen, der eine oder besser gesagt vier Besonderheiten hat, nämlich 40 Meter hohe Segel.Diese sind in der hinteren Hälfte des Tankers platziert und unterstützen den Antrieb des Schiffes. Neu ist die Idee freilich nicht, denn es gab in den vergangenen Jahren diverse Überlegungen und Projekte, wie man den Wind für die moderne Schifffahrt einspannen kann. Die chinesische Gesellschaft hat das nun tatsächlich in die Realität umgesetzt und die New Aden in Betrieb genommen.Der 333 Meter lange Supertanker gehört zur Klasse der Very Large Crude Carrier (VLCC), das ist die zweitgrößte Tanker-Klasse. Die New Aden hat vier einziehbare Segel, die jeweils 40 Meter aus dem Deck ragen und eine Fläche von 1200 Quadratmetern bieten.Die Bedienung der Segel ist einfach: Die besonders leichten und korrosionsbeständigen Segel aus Kohlefaserverbundwerkstoff lassen sich per Knopfdruck ein- und ausfahren. Deren Ausrichtung erfolgt vollständig automatisch und computergestützt: Wetterbedingungen, allen voran die Windrichtung und Navigationsdaten werden automatisch berücksichtigt und helfen, den Treibstoffverbrauch um knapp zehn Prozent zu reduzieren.