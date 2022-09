Neues Fritz-Labor-Update behebt Probleme mit DECT und Smarthome

Die Beta-Phase für das angekündigte FritzOS 7.50 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Jetzt gibt es ein großes Update mit vielen Fehlerbehebungen. Damit dürfte der Freigabe an alle FritzBox-Besitzer nichts mehr im Wege stehen.

Tipps fürs Update direkt bei AVM

Verbesserungen und behobene Fehler ab FritzOS 7.39-1002XX WLAN:

Das Schalten von WLAN über ein FritzFon war in bestimmten Szenarien unzuverlässig

Heimnetz:

Die Smarthome-Funktion "zufällig schalten" funktionierte nicht über Tagesgrenzen hinweg



In seltenen Fällen wurde fälschlich eine Netzwerkschleife erkannt



Diverse kleinere Korrekturen der Benutzeroberfläche

System:

DECT/Smarthome-Anmeldevorgänge, die über die Benutzeroberfläche gestartet werden, wurden nicht über die Fon-LED angezeigt



Stabilitätsverbesserungen

Der Netzwerk-Spezialist AVM startet die Aktualisierung im Rahmen des Labors-Programms für die FritzBoxen 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530, 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable. Neue Funktionen sind in dem Update nicht mehr dazugekommen.Die neue Version enthält Verbesserungen und Optimierungen. AVM hat verschiedene Anzeige- und Aktivierungsfehler im Heimnetzwerk behoben. Unter anderem konnte man in bestimmten Szenarien nur unzuverlässig das WLAN über ein FritzFon schalten. Zudem wurde ein Fehler behoben, der unter Umständen dazu führte, dass die SmartHome Funktion "zufällig schalten" nicht über Tagesgrenzen hinweg funktionierte.Die Updates verbessern darüber hinaus die allgemeine Stabilität der Vorab-Versionen. Die Release-Notes mit den behobenen Fehlern haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt.Nutzer der genannten Fritz-Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen oder die Aktualisierung anstoßen. Download-Links und Tipps dazu gibt es bei AVM auf der speziellen Labor-Website . Informationen zu dem Update und eine Übersicht aller Neuerungen für FritzOS 7.50 findet man dort ebenfalls. AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Die Labor-Versionen stehen nur für freie Versionen der Router zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel nicht am Betatest teilnehmen.