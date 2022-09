Geschichten der Jedi: Der erste Trailer zur Animationsserie ist da

Mit Geschichten der Jedi startet im Oktober bei Disney+ eine weitere Star Wars-Animationsserie von den Schöpfern von The Clone Wars und The Bad Batch. In insgesamt sechs Folgen dreht diese sich um die beiden Jedi Ahsoka und Dooku. Jetzt gibt es den ersten Trailer, der auch den genauen Termin für die Miniserie enthüllt.Geschichten der Jedi (Tales Of The Jedi) wird einerseits von Ahsoka handeln, die wir zuletzt in den Realserien The Mandalorian sowie Das Buch von Boba Fett kurz sehen durften und die künftig noch ihre eigene Show erhält. Anderseits drehen sich drei Folgen auch um Count Dooku, der später zur dunklen Seite der Macht wechselt und den Sith-Namen Darth Tyranus annimmt.Geschichten der Jedi startet am 26. Oktober 2022 bei Disney+.