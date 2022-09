Neues Probeabo: Disney+ senkt Preis im ersten Monat auf 1,99 Euro

Musste man sich bisher zum Vollpreis an Disney+ binden, um den Streaming-Dienst auszuprobieren, kehrt der Micky-Maus-Konzern jetzt mit einem vergünstigten Testzeitraum zurück. Zum Disney+ Day sinkt der Preis für Neukunden und Wie­der­keh­rer im ersten Monat auf 1,99 Euro.

Hatte sich Disney+ bereits wenige Monate nach dem Marktstart vor knapp drei Jahren von seinem siebentägigen Probezeitraum verabschiedet, können interessierte Kunden jetzt immerhin zu einem günstigeren Preis in die Film- und Serien-Flatrate reinschnuppern. Bis einschließlich 19. September 2022 bietet Disney den Zugang zu seiner Streaming-Plattform im ersten Monat für 1,99 Euro an. Regulär werden hier üblicherweise 8,99 Euro fällig.Gerade zum Disney+ Day (8. September) dürfte der Anreiz groß sein, sich den Streaming-Dienst genauer anzusehen. Unter anderem werden heute Streifen wie Thor: Love and Thunder, Pinocchio, Cars (on the Road) und ein neuer Kurzfilm der Simpsons ins Programm aufgenommen. Zudem stehen beliebte Serien wie Obi-Wan Kenobi, Loki, The Mandalorian, WandaVision und Only Murders zum Streamen bereit.Wer den zeitweiligen Rabatt in Anspruch nimmt, sollte wissen, dass sich das Disney+-Abonnement nach Ablauf des Angebotsmonats automatisch zum monatlichen Vollpreis von 8,99 Euro verlängert.Ist man allerdings nicht überzeugt oder möchte einen günstigeren Disney+-Deal - zum Beispiel von der Telekom - in Anspruch nehmen, sollte man eine Kündigung über die Kontoeinstellungen rechtzeitig vornehmen.Trotz des durchaus interessanten Angebots gehören Amazon Prime Video (30 Tage) und Apple TV+ (7 Tage) zu den letzten namhaften Streaming-Diensten in Deutschland, die über ein kostenloses Probeabo verfügen. Gerade in Anbetracht zukünftiger Preiserhöhungen könnte die Streaming-Industrie so "unaufhaltsam in ihr Verderben laufen".