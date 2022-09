Google überweist 250.000$ an Blogger, will es erst Monat später zurück

Google schreibt Umsätze in Milliardenhöhe und nimmt Gelder nicht nur ein, sondern zahlt diese auch aus. Dabei kommt es offenbar auch zu Pannen: Denn ein Blogger und Sicherheitsexperte musste sich über eine zufällige Überweisung in Höhe einer Viertelmillion Dollar wundern.

Wenn Google das Geld nicht will...

Ehrlich währt am längsten: Das dachte sich wohl auch Sam Curry, Hacker, Sicherheitsexperte und Blogger, als er auf seinem Konto plötzlich 249,999 Dollar vorfand, und zwar von Google. Eine Erklärung gab es nicht, das Geld war plötzlich auf dem Konto. Doch Curry wusste eigenen Angaben nach, dass das Unternehmen früher oder später alles zurückfordern wird und meldete den geheimnisvollen Eingang selbst an Google.Also kontaktierte er den Suchmaschinenriesen, was aber auch in solchen Fällen keine unbedingt einfache Aufgabe war. Curry hinterließ ein Support-Ticket, doch wie NPR berichtet, meldete sich Google tage- und sogar wochenlang nicht. Also brachte er die Sache an die Öffentlichkeit und twitterte : "Es ist etwas mehr als drei Wochen her, dass Google mir zufällig 249.999 Dollar geschickt hat, und ich habe immer noch nichts auf das Support-Ticket gehört. Gibt es eine Möglichkeit, mit @Google in Kontakt zu treten?"Er fügte an den Tweet nicht nur einen Screenshot an, auf dem die Überweisung zu sehen ist, sondern meinte auch in einer Klammerbemerkung: "Es ist OK, wenn ihr es nicht zurück haben wollt..." Dass Google ihn im System bzw. seine Kontonummer gespeichert hatte, liegt am Umstand, dass Curry als Bug-Jäger tätig ist und deshalb auch entsprechende Prämien kassiert. Einen aktuellen Anlass hatte die Überweisung aber nicht, so Curry.Vor kurzem hat sich das Unternehmen aus dem kalifornischen Mountain View der Sache aber doch angenommen. Denn nach einem Monat meldete sich bei Curry doch jemand und gegenüber NPR ließ Google ausrichten: "Durch menschliches Versagen hat unser Team kürzlich eine Zahlung an die falsche Partei getätigt. Wir sind dankbar, dass uns der betroffene Partner dies schnell mitgeteilt hat, und wir arbeiten daran, den Fehler zu korrigieren."