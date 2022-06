Thor - Love & Thunder: Neuer Trailer zum göttlichen Marvel-Spaß

Marvel hält Fans des Donnergottes mit einem neuen Teaser-Trailer zu Thor - Love & Thunder bei Laune. Der Clip zeigt viele neue Szenen mit dem Titelhelden, aber auch Mighty Thor und Gorr der Götterschlächter haben hier einen Auftritt.In Thor - Love & Thunder ist Chris Hemsworth wieder in seiner Rolle als Thor zu sehen, im neuen Video hält dieser zunächst eine Rede, die jedoch nicht ganz die erhoffte Wirkung zu haben scheint. Weitere Szenen zeigen außerdem Mighty Thor (Natalie Portman) sowie die Guardians of the Galaxy, die im Kampf gegen den neuen Oberschurken Gorr (Christian Bale) ebenfalls mitmischen dürfen.Thor - Love & Thunder startet in Deutschland am 6. Juli 2022 im Kino, in den USA ist es hingegen erst am 8. Juli soweit.