Steve Jobs: Neues Video mit erstaunlichen Vorhersagen zu KI von 1983

Der ehemalige Apple-CEO wurde häufig als einzigartiger Visionär gefeiert. Bisher unveröffentlichte Videos untermauern jetzt die besondere Auffassungsgabe und das Verständnis von Jobs für Design, Technologie und die menschliche Psyche.

Steve Jobs Archive

Archiv veröffentlicht neue Videos

Jobs "sagt die Zukunft voraus"

Ich finde es atemberaubend, wie tiefgreifend sein Verständnis für die dramatischen Veränderungen war, die sich mit der allgemeinen Verbreitung des Computers ergeben würden. Natürlich war er nicht nur ein Prophet, sondern er war auch maßgeblich an der Entwicklung von Produkten beteiligt, die unsere Kultur und unser Leben für immer verändern sollten. Jony Ivy

Weiteres Video-Material

Zusammenfassung Steve Jobs Archive sammelt seit 2022 Material über den Apple-Mitgründer

Projekt von Laurene Powell Jobs, Tim Cook und Jony Ive ins Leben gerufen

Neue Video-Aufzeichnung von Jobs Rede 1983 in Aspen veröffentlicht

Jobs machte 1983 Vorhersagen zur zukünftigen Bedeutung von Computern

Jobs sprach auch über frühe Konzepte künstlicher Intelligenz

Über eine Stunde historisches Video-Material auf der Webseite verfügbar

Seit 2022 sammelt, kuratiert und veröffentlicht das Steve Jobs Archive Fotos, E-Mails und Videos des langjährigen CEOs und Mitbegründers von Apple. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Laurene Powell Jobs, der Witwe von Steve Jobs, Tim Cook, dem momentanen CEO von Apple und dem britischen Designer Jony Ive, der an der Gestaltung einer Vielzahl von Apple-Produkten maßgeblich beteiligt war.Jetzt hat das Archiv eine bisher unveröffentlichte Video-Aufzeichnung einer Rede von Jobs online gestellt. Darin spricht der 28-jährige Visionär im Jahr 1983 auf der International Design Conference in Aspen, Colorado. Während der Rede macht er dabei ein paar beinahe schon prophetische Vorhersagen.Zu einer Zeit, in der nur wenige einen PC zu Hause stehen hatten, war Jobs schon klar, wie populär und wichtig die Maschinen in den nächsten Jahren werden würden. So sagt er etwa voraus, dass 1986 die Zahl der verkauften Computer die der verkauften Autos übersteigen würde. Die Menschen würden zudem bald mehr Zeit mit Computern verbringen als mit bzw. in ihren Fahrzeugen. Auch beschreibt Jobs im weiteren Verlauf der Rede das, was wir heute vermutlich als ein von menschlicher Hand trainiertes KI-Modell bezeichnen würden.Weggefährte Jony Ivy zeigt sich beeindruckt von den Worten:Ein weiterer Video-Clip auf der Webseite stammt vom Abend zuvor. Jobs hatte mit dem Apple Lisa eines der ersten kommerziell erhältlichen Geräte mit einer Maus und einer grafischen Benutzeroberfläche vorgestellt. Im Rahmen der Präsentation spricht der Apple-Gründer ebenfalls über künstliche Intelligenz . Vor allem im Kontext der aktuellen Entwicklungen zeigen Jobs Aussagen, welche Vorstellungskraft er zu einer Zeit besaß, in der Apple Intelligence , ChatGPT, Gemini und Copilot noch Jahrzehnte entfernt waren.Insgesamt gibt es über eine Stunde Video-Material auf der Webseite . Wer die Zeit hat, findet hier einen interessanten zeitgeschichtlichen Schnappschuss, der zudem eindrucksvolle Einblicke zur Person Steve Jobs bietet.