Monatlich kündbar, kein Anschlusspreis: 40 GB Allnet-Flat für 19 Euro

Monatlich kündbar, kein Anschlusspreis: Dieser Tarif-Deal macht es einem sehr leicht zuzuschlagen. Für kurze Zeit gibt es bei Freenet eine Allnet-Flat inklusive 40 GB Surfvolumen mit Top-Speed von bis zu 225 Mbit/s zum reduzierten Preis von nur 18,99 Euro

Günstiger kommt man an eine Flat mit Top-Speed fast nicht ran

40 GB LTE Internet-Flat (225 Mbit/s)

Telefónica Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

Monatlich kündbar

Flexibler Vertragsbeginn möglich (spätestens 30.09.)

18,99 Euro im Monat

Kein Anschlusspreis gegen SMS

Jetzt schnell bei Freenet sichern

Der Einstieg ist leicht

40 GB (225 Mbit/s) + Allnet-Flat für 19 Euro

Es gibt im Mobilfunkmarkt eine Weisheit: Der Tarif muss, was Volumen und Geschwindigkeit angeht, zu einem passen, sonst zahlt man oft zu viel. In dieser Hinsicht bringt Freenet in seinem aktuellen Mobilfunk-Angebot alles zusammen, was anspruchsvolle Smartphone-Nutzer von einem modernen Tarif erwarten. Mit dem Aktionspreis von 18,99 Euro kann man die Schwelle von 50 Cent pro GB weit hinter sich lassen - ein wichtiger Indikator für einen günstigen Tarif.Das gilt natürlich nur, wenn auch der Rest der Ausstattung passt - wie hier. Die Surfgeschwindigkeit liegt mit 225 Mbit/s deutlich über vielen Angeboten in dieser Preisklasse und reicht selbst für aufwendige mobile Anwendungen. Die Anbindung erfolgt dabei über das Telefonica-Netz - das kann man unkompliziert kostenlos testen . Abgerundet wird das Leistungspaket mit den üblichen Merkmalen eines guten Tarifs: Telefonie & SMS sowie EU-Roaming wird per Flat abgerechnet. Bei schlechtem Telefonnetz bleibt man dank VoLTE & WLAN Call trotzdem erreichbar.Überdies macht Freenet den Tarif mit weiteren Möglichkeiten deutlich attraktiver. So kann der Beginn des Vertrages bei Abschluss flexibel gewählt werden. In der aktuellen Aktion ist der 30.09. der letztmögliche Starttag. Ebenfalls flexibel hält man es mit der Möglichkeit zur Kündigung, die ist monatlich möglich. Netter Bonus zum Abrunden: Mit einer einfachen SMS mit dem Inhalt "AP Frei" innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung an die Nummer 8362 (19 Cent/SMS) wird auch der Anschlusspreis von normalerweise 40 Euro erstattet.Der reduzierte Preis gilt für 24 Monate, steigt dann aber wieder auf 34,99 Euro. Hier ist also dringend empfohlen, sich die entsprechenden Ablaufdaten im Kalender zu markieren und rechtzeitig zu kündigen - das ist dank der kurzen Kündigungsfrist natürlich sehr einfach.