Amazon, Netflix & Disney+: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zeigen sich in dieser Woche mit mehr als 20 neuen Filmen und Serien. Zu den Neustarts gehören unter anderem Echoes, Tekken, Cuphead, Schickerie und Annette. Unser Überblick zeigt euch alle Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 33

Deepa und Anoop ab 15. August

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist ab 16. August

Glühendes Feuer ab 17. August

Nada Suspeitos ab 17. August

Look Both Ways ab 17. August

Royalteen ab 17. August

Tekken: Bloodline ab 18. August

He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 3 ab 18. August

The Cuphead Show!: Staffel 2 ab 19. August

365 Days - Noch ein Tag ab 19. August

Kleo ab 19. August

Echoes ab 19. August

Alma ab 19. August

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar ab 20. August

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 33

Rocca verändert die Welt ab 15. August

Benedetta ab 15. August

Annette ab 16. August

First Love ab 19. August

Making The Cut - Staffel 3 ab 19. August

Schickeria - Staffel 1 ab 19. August

Jetzt bei Prime Video anmelden und streamen!

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 33

She-Hulk: Die Anwältin ab 17. August

American Horror Story: Double Feature - Staffel 10 ab 17. August

Fire Island ab 19. August

Jetzt bei Disney+ anmelden und streamen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 15. bis 21. August stehen bei Netflix unter anderem die Mini-Thriller-Serie Echoes mit Michelle Monaghan und die Dramedy Look Both Ways mit Riverdale-Star Lili Reinhart auf dem Programm. Außerdem startet der Anime Tekken: Bloodline und The Cuphead Show sowie He-Man and the Master of the Universe erhalten neue Folgen. Neu aufgenommen wird zudem Fullmetal Alchemist (The Revenge of Scar) und die Tierdoku Was Katzen denken. Amazon Prime Video streamt das Romantik-Drama Annette mit Adam Driver und Mario Cotillard neben neuen Folgen der Modeshow Making the Cut mit Heidi Klum. In der Original-Dokumentation Schickeria zeigt man außerdem das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt, "als München noch sexy war". Abonnenten von Disney+ können sich hingegen auf She-Hulk und ein Double Feature der zehnten Staffel American Horror Story freuen.