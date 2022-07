Tekken: Bloodline - Startdatum und neuer Trailer für die Netflix-Serie

Im März hatte Netflix eine Serie basierend auf der beliebten Prügelspielreihe Tekken angekündigt , bislang aber noch nicht das genaue Startdatum bekanntgegeben. Jetzt steht fest: Staffel 1 von Tekken: Bloodline beginnt am 18. August 2022 bei Netflix. Außerdem verspricht ein neuer Trailer schlagkräftige Unterhaltung für Fans der Vorlage.Tekken: Bloodline zeichnet den Weg des jungen Jin Kazama zum The King of Iron Fist Tournament, einem ultimativen Wettkampf der stärksten Kämpfer der Welt. Dabei ist Jin aber nicht auf Ruhm und Ehre aus, sondern auf Rache an dem Mann (oder Dämon), der ihm alles nahm, das ihm wichtig ist.Neben Jin Kazama werden in der Serie natürlich auch noch viele weitere bekannte Charaktere der Videospielvorlage ihren Auftritt haben. Eine wichtige Rolle nimmt dabei Heihachi Mishima ein, der seinen Enkel Jin zwar zu einem mächtigen Kämpfer ausbildet, dies aber sicherlich nicht ohne Hintergedanken tut.