Neue Deals: Media Markt & Saturn starten Sommer-Schluss-Verkauf

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn startet ab sofort ein großer Sommer-Schluss-Verkauf. Nur in dieser Woche findet ihr so viele Technik-Angebote zum Bestpreis. Wir haben die neuen Prospekte durchstöbert und verraten euch die besten Schnäppchen-Deals.

Saturn-Prospekt: Günstige Notebooks, SSDs, Fernseher und Grafikkarten

Media Markt-Prospekt: MacBooks, iPads, iPhones und AirPods stark reduziert

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Jetzt die Prospekte und Deals durchstöbern!

Saturn

In dieser Woche fährt vor allem Saturn mit vielen neuen Angeboten auf. Zum einen im neuen Prospekt , zum anderen im großen Sommer-Schluss-Verkauf (SSV). Media Markt hingegen startet mit der beliebten Apple Week samt günstiger iPhones, iPads, Macs und Apple Watch-Modelle sowie einem Gaming-Sale inklusive Cashbacks für Samsung-Produkte. Spezielle Gutscheine oder Coupons müssen für den Rabatt nicht eingegeben werden. Außerdem liefern die Händler in den meisten Fällen versandkostenfrei oder ermöglichen eine Abholung in den Filialen.Neben der eingangs erwähnten Apple-Hardware, sind es aktuell vor allem Fernseher, Notebooks, Smartphones und PC-Zubehör, die im Preis gesenkt wurden. Die neu aufgelegten Haushaltswochen und "grüne" Produkte im Bereich Nachhaltigkeit zeigen sich zudem ebenfalls nebst Kameras, Tablets und Smart-Home-Gadgets als Schnäppchen in den Online-Shops und Prospekten von Media Markt und Saturn. Ein weiterer Tipp: Seht euch auch die Vorbesteller-Vorteile von Samsung inklusive Gewinnspiel genauer an.Bei Saturn beginnt der Sommer-Schluss-Verkauf. Als Highlight wird unter anderem das Lenovo IdeaPad 5 genannt, ein 15-Zoll-Laptop mit AMD Ryzen 7-Prozessor und 512 GB SSD für nur 599 Euro. Zusätzlich geht der 4K-Fernseher Samsung GU 55 AU 7199 (55 Zoll) für nur 499 Euro über die Ladentheke.Durchaus interessant ist auch die WD Black SN850 PCIe 4.0-SSD mit 1 TB Speicher für nur 119 Euro oder die externe Festplatte WD Elements mit 5 TB für günstige 88 Euro. Darüber hinaus wird das Philips Hue LED Starter-Set samt Bridge für 35 Euro verkauft und bei den Haushaltsgeräten sind es der Dyson V8 Origin Akku-Staubsauger für 299 Euro und der Philips EP 2220/40 Kaffeevollautomat für 249 Euro, die überzeugen.Im Online-Shop bleibt bis zum 14. August auch das Technik-Booster-Prospekt erhalten. Darin findet man das Nintendo Switch OLED-Modell für 340 Euro und die mobile Klimaanlage Rowenta AU5020 Turbo für 399 Euro. Außerdem erhaltet ihr das Asus VivoBook 14 mit 14-Zoll-Display, Intel Core i3-CPU und 512 GB SSD für nur noch 365 Euro.Zu unseren Favoriten gehören aber auch der LG OLED 55 B2 9LA (55 Zoll) für 1299 Euro und die passende Dolby Atmos-Soundbar Sony HT-G700 zum Sparpreis von nur 299 Euro. Für Gamer könnte hingegen der Acer Nitro 5 Laptop samt Intel Core i5 und Nvidia RTX 3050 für unter 980 Euro interessant sein. Oder aber die KFA2 GeForce RTX 3060 für 399 Euro.Die Angebote von Media Markt fokussieren sich heute vor allem auf Apple-Hardware. Das neue MacBook Pro mit M2-Chip wird bereits ab 1429 Euro verkauft und das klassische iPad der 9. Generation schlägt mit nur noch 345 Euro zu Buche. Abseits davon wird das iPhone 13 mit 128 GB Speicher für 839 Euro verkauft und der Apple TV 4K sinkt auf 179 Euro inklusive bis zu vier Monaten mit Apple TV+, Fitness+, Music und iCloud.Innerhalb der Apple Week findet man zudem die Apple Watch SE (44 mm) für 289 Euro und die AirPods Pro mit MagSafe-Case für 205 Euro. Abschließend bietet der Online-Shop eine Vielzahl von Zubehör für alle Apple-Geräte an und behält den niedrigen Preis von 89 Euro für den HomePod Mini bei.