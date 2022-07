Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im August

Amazon kündigt für den August sechs neue Gratis-Spiele und viele In­game-Inhalte an, die exklusiv für Prime-Kunden zur Verfügung stehen. Darunter StarCraft Remastered und Zak McKracken. Unser Überblick zeigt alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops für den nächsten Monat.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im August 2022

Apex Legends - Wraith Royal Bundle

Battlefield 2042 - 1 Lis Clip Champ Skin

Brawlhalla - Lucien, Dark of Night Lucien, Mother of Pearl Blasters, Darkheart Shredders, Golf Clap

Call of Duty: Vanguard and Warzone - Full Defense Bundle

Destiny 2 - Flip out Exotic Bundle Drop

FIFA 22 - FIFA 22 FUTTIES Campaign

GWENT - Ultimate Premium Keg and Premium Legendary Card

Hearthstone - 1 Random Standard Legendary Card

Legends of Runeterra - 1 Tier 3 Prismatic Chest, 1 Epic Card

Lost Ark - Magick Society Special Dye Chest, Crystalline Aura, Amethyst Shard Pack

Madden 22 - Ultimate Legends Pack

Overwatch - 3x Standard Loot Boxes

Pokémon GO - Prime Gaming Bundle

PUBG: BATTLEGROUNDS - Premium Supply Pack #6

Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster

Roblox - Leerenschaf Schulter Pet

Splitgate - Epic Forge Rhino Armor, Lightning 2.0 Carbine, Forge Jetpack and Legendary Ambient SMG

Ubisoft+ - One week subscription of Ubisoft+

Wild Rift - Random Emote Chest

World of Warcraft - Crown of Eternal Winter

31. Juli - Letzte Gelegenheit: Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic und Fell Seal: Arbiter's Mark

Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic und Fell Seal: Arbiter's Mark 1. August - Gratis-Spiele mit Prime: StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer und Family Mysteries: Poisonous Promises

29. Juli - Grand Theft Auto Online - Get $125K GTAO weekly

- Grand Theft Auto Online - Get $125K GTAO weekly 2. August - New World - Assassin's Whisper Bundle

- New World - Assassin's Whisper Bundle 2. August - Elder Scrolls Online - 1 Noweyr Mount, 1 Noweyr Pet, 2 Crates

- Elder Scrolls Online - 1 Noweyr Mount, 1 Noweyr Pet, 2 Crates 2. August - Red Dead Online - 10 Gold Bars off a Collector's Bag

- Red Dead Online - 10 Gold Bars off a Collector's Bag 15. August - Dead by Daylight - 1 The Maiden Guard Outfit

- Dead by Daylight - 1 The Maiden Guard Outfit 16. August - Naraka: Bladepoint - 1 Green Fang Weapon Skin

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon

Hatte Amazon rund um den Prime Day im Juli groß aufgefahren, kehrt man im August zur traditionellen Anzahl von nur sechs kostenlosen Titel zurück. Dabei profitieren Spieler erstmals von der kürzlich angekündigten Kooperation zwischen dem Online-Händler und Blizzard Entertainment. Der Publisher stellt mit Starcraft Remastered eine zwar bereits fünf Jahre alte Neuauflage des Strategie-Klassikers in der Prime Gaming-Bibliothek bereit, sorgt damit aber für einen Mehrwert von etwa 15 Euro.Darüber hinaus wird das klassische Point-and-Klick-Adventure Zak McKracken and the Alien Mindbenders nebst den mehr oder weniger bekannten Indie-Titeln Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer und Family Mysteries: Poisonous Promises aufgenommen. Weiterhin stellt Amazon im kommenden Monat die Call of Duty League in den Mittelpunkt, die vom 4. bis 7. August ihr Championship Weekend veranstaltet. Passend dazu werden diverse Inhalte für CoD Warzone und Vanguard zum Abholen angeboten.Eine Vielzahl des heute angekündigten Ingame-Loots steht bereits jetzt auf der Prime Gaming-Webseite zur Verfügung. Darunter auch neue Drops für World of Warcraft (WoW), Lost Ark, Overwatch, Apex Legends, FIFA 22, Destiny 2 und Grand Theft Auto 5 (GTA Online). Im weiteren Verlauf des August werden zudem Pakete für New World, Elder Scrolls Online, Red Dead Online und Dead by Daylight hinzugefügt. Dabei wird wie üblich eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account und Prime Gaming vorausgesetzt.