Samsung Unpacked: Saturn startet Gewinnspiel & Vorbesteller-Extras

Am 10. August blickt die Technik-Welt gespannt auf Samsung und die Vorstellung neuer Premium-Produkte. Dabei wird das Unpacked-Event bereits im Vorfeld von Saturn gefeiert. Mit exklusiven Gewinnspielen und Gutscheinen im Wert von bis zu 10.000 Euro. So seid ihr dabei.

Samsung Unpacked: Bald werden die neuen Produkte enthüllt

Platz 1: 10.000 Euro Samsung Wertgutschein

10.000 Euro Samsung Wertgutschein Platz 2: 7.500 Euro Samsung Wertgutschein

7.500 Euro Samsung Wertgutschein Platz 3: 5.000 Euro Samsung Wertgutschein

5.000 Euro Samsung Wertgutschein Platz 4: Samsung The Freestyle Beamer

Samsung The Freestyle Beamer Platz 5: Samsung Galaxy Tab S8 Tablet

Samsung Galaxy Tab S8 Tablet Platz 6: Samsung Soundbar

Samsung Soundbar Platz 7 bis 10: Externe Samsung T7 SSDs

Externe Samsung T7 SSDs Jetzt als Vorbesteller registrieren und teilnehmen!

Exklusive Gutscheine für alle Vorbesteller

Jetzt als Vorbesteller registrieren!

In genau zwei Wochen fällt der Vorhang für die Samsung-Highlights der nächsten Generation und die Geheimniskrämerei hat endlich ein Ende. Wer die Premium-Geräte als erstes in den Händen halten möchte, für den bietet sich schon jetzt die unverbindliche Registrierung als möglicher Vorbesteller bei Saturn an. Somit sichert man sich nicht nur einen Platz in der ersten Reihe, sondern profitiert von vielen Vorbesteller-Extras.Bereits die Registrierung genügt, um am großen Gewinnspiel von Saturn teilzunehmen. Und die Preise können sich sehen lassen. Von lukrativen Wertgutscheinen zum Kauf von Samsungs Smart-Home-Produkten im Saturn-Markt über Tablets und Soundbars bis hin zu Beamern und externen SSDs ist alles mit dabei. Und das Beste: Registriert man sich vorab für die kostenlose Saturn-Card, erhöht man automatisch seine Gewinnchancen.Doch damit noch nicht genug. Wer sich bei Saturn als potenzieller Vorbesteller registriert, profitiert zudem von exklusiven Coupons, sollte man sich für den Kauf einer der Samsung-Neuheiten entscheiden. Für alle Vorbesteller wartet ein 100 Euro Coupon. Entscheidet man sich für zwei Produkte, spendiert Saturn sogar 150 Euro. Somit ist man besten gerüstet, um sich auch im Nachgang noch mit dem passenden Samsung-Zubehör einzudecken, ohne in den eigenen Geldbeutel greifen zu müssen.