iPhone 13: iOS 15-Jailbreak angekündigt - aber nur für ältere Builds

Zwei Entwicklerteams melden unabhängig voneinander, dass sie an Jailbreaks für iOS 15 arbeiten. Das Team Odyssee spricht dabei von einer kurz zuvor stehenden Veröffentlichung. Damit könnte man erstmals auch die iPhone 13-Generation knacken.

Vorerst nur für ältere iOS 15-Versionen von 2021

Das meldet das Online-Magazin Heise . Auf Reddit teilte einer der Entwickler, die an dem Tool beteiligt sind, mit, dass der Jailbreak selbst "gute Fortschritte" macht und in naher Zukunft an die Community ausgeliefert werden kann Neben dem Team Odyssee hat demnach auch der Macher von Fugu14 bestätigt, dass man es geschafft habe, iOS 15 zu knacken. Es ist nun spannend, wer die Veröffentlichung eines fertigen Tools als Erstes verkünden wird.Der große Unterschied zwischen den Jailbreak-Tools der beiden Teams ist derzeit die Unterstützung. Während man von Odyssee und ihrem Tool Cheyote schon weiß, dass zunächst nur ältere iOS 15-Versionen geknackt werden können, gibt es von anderen noch keine derartigen Bestätigungen. Von Linus Henze, der Fugu15 angekündigt hat, ist noch keine Information zu den unterstützten iOS-Versionen bekannt.Laut Odyssee kann man derzeit mit ihrem Tool namens Cheyote Jailbreaks für iOS 15 bis iOS 15.1.1 durchführen. Apple hat seit dem iOS 15-Update vom November den Jailbreaking-Prozess wieder viel schwieriger gemacht. Geplant sei aber, für Cheyote die Unterstützung bis zu 15.4.1 auszuweiten. Die jüngste Versionsnummer von Apple ist allerdings iOS 15.6. Wenn sich das bewahrheitet, würden dann erstmals auch die neueren iOS-Geräte aus dem Jahr 2021 mit einem Jailbreak-Tool geknackt werden können. Dazu gehört neben der iPhone 13-Serie auch das iPad mini 6