Datenschutz: Microsoft stellt Windows Information Protection ein

Microsoft hat die Sicherheitsfunktion Windows Information Protection, kurz WIP, eingestellt. Windows 10 und Windows 11 erhalten damit ab sofort keine neuen Funktionen für WIP. Die zugrunde liegenden Datenschutzfunktionen sind nun in anderen Microsoft-Tools zu finden.

Nutzer verärgert

Microsoft bittet jetzt Unternehmenskunden auf die Purview Information Protection zu wechseln . Die Windows Information Protection WIP diente bisher in Unternehmen zum Schutz vor (unabsichtlichen) Datenlecks und wird nun nach und nach nicht weiter zur Verfügung gestellt.Mithilfe der Funktion wurden Mitarbeiter gewarnt, wenn sie sensible Unternehmens-Informationen außerhalb des Firmennetzwerks teilen wollten. Zudem gab es eine eindeutige Trennung zwischen persönlichen Daten und Unternehmensdaten.Diese Funktion war als Nachfolger der Enterprise Data Protection vorgestellt worden und soll künftig in Microsoft Purview enthalten sein. Allerdings gibt es viel Unverständnis für Microsoft über diese Entscheidung. Hintergrund ist, dass Purview anders als WIP eine höhere Enterprise-Lizenz voraussetzt. Zumindest wenn man einen ähnlichen Umfang an Sicherheitsfunktionen haben möchte, muss auf E5 gewechselt werden, um ähnliche Funktionen zu erhalten.Purview bietet die sogenannte Data Loss Prevention (DLP), also ein Schutz vor dem "Verlust" von Daten durch Freigabe. Es ist eine Datenschutzfunktion, die nicht vor Hacks, sondern vor dem Umgehen von Firmenrichtlinien zum Umgang mit Daten schützt. Purview baut dabei auf maschinelles Lernen auf, um vor versehentlichen Datenlecks, Belästigung, Geldwäsche, Unternehmenssabotage und mehr zu schützen. Das Feature ist für Microsoft 365 Cloud Services, Microsoft 365 Apps (Office) und für PC mit Windows und Microsoft Edge verfügbar.