Microsoft 365: Apps werden auf monatliche Update-Zyklus umgestellt

Microsoft informiert derzeit Unternehmen, die Microsoft 365 Apps nutzen, dass anstelle von halbjährlichen Updates künftig monatliche Aktualisierungen erfolgen. Wer die Umstellung im Enterprise Channel nicht mitmachen will, muss jetzt Maßnahmen ergreifen.

Höhere Kundenzufriedenheit

Stichtag 19. Mai

Das meldet Günter Born in seinem Blog . Microsoft hatte dabei bereits ab Mitte April die ersten Unternehmen angeschrieben, die den Microsoft 365 Apps-Dienst nutzen und derzeit halbjährliche Updates erhalten. Diese sogenannten Semi-Annual Feature-Updates sollen künftig also ausgeweitet werden, sodass es für Unternehmen dann statt zweimal pro Jahr dann zwölf Funktions-Updates geben wird. Interessant ist die Änderung vor allem dadurch, dass Microsoft ansonsten hin zu längeren Update-Rhythmen für Funktions-Updates geht.Da diese Umstellung jetzt automatisch erfolgt, hat Microsoft eine entsprechende Mitteilung mit der Bezeichnung "MC362760" über den Benachrichtigungsdienst des Microsoft 365 Admin Centers (Message Center) versendet.In einem Microsoft-Support-Dokument wird ein wenig zu dem Hintergrund der Änderung geschrieben. Da heißt es, dass andere Nutzergruppen mit dem monatlichen Update-Zyklus zufrieden sind, und daher nun weitere Gruppen auf diesen Zyklus umgestellt werden. "Kunden mit einem monatlichen Feature-Update-Zyklus, wie z. B. Kunden im Monthly Enterprise Channel, haben eine höhere Zufriedenheit berichtet als Kunden, die halbjährliche Feature-Updates erhalten", so Microsoft.Organisationen, die den monatlichen Update-Zyklus für den Enterprise Channel nutzen, erhalten Feature-Updates jeweils am zweiten Dienstag eines Monats. Diese Updates sind "kumulativ", das heißt, sie enthalten auch alle Inhaltsänderungen aus früheren Versionen.Die Umstellung vom halbjährlichen Enterprise Channel auf den monatlichen Enterprise Channel erfolgt automatisch, es sei denn, Admins ergreifen Maßnahmen, indem sie eine Auswahl im Microsoft 365 Apps Admin Center-Portal vor dem Stichtag vornehmen. Zum Update im Juni soll dann alles umgestellt sein.