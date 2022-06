Crash-Knaller: 15 GB LTE + Allnet-Flat im Telekom-Netz für 9,99 Euro

Die Klarmobil-Tochter Crash schnürt ein neues Telekom-Paket und bietet ab sofort eine Allnet-Flat mit 15 GB Datenvolumen für nur 9,99 Euro pro Monat an. Man surft mit bis zu 50 MBit/s im gut ausgebauten D1-Netz und spart bei diesem Deal sogar den Anschlusspreis.

Zwei Jahre zum Spitzenpreis im Telekom-Netz

Telekom Allnet Flat 15 GB

15 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s) im Telekom-Netz

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Monatlich nur 9,99 Euro, ab dem 25. Monat 24,99 Euro

Keine Anschlussgebühr

flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 30.06.)

Wer die magische Grenze von monatlich 10 Euro bei der Wahl eines neuen Mobilfunk-Tarifs nicht überschreiten möchte, für den bietet sich jetzt ein Blick auf den neuen Crash-Tarif an. Mit nur 66 Cent pro Gigabyte kann sich der LTE-Deal durchaus sehen lassen, vor allem da man diese im Telekom-Netz nur selten antrifft. Als Besonderheit verzichtet Klarmobil darüber hinaus auf die Anschlussgebühr, die normalerweise mit etwa 20 Euro zu Buche schlagen würde. Eine nachträgliche Rufnummermitnahme ist ebenfalls möglich.Entscheidet man sich für den reduzierten Crash-Tarif , surft man zwei Jahre lang vergünstigt im Telekom-Netz mit Geschwindigkeiten von 50 MBit/s (Download) respektive 25 MBit/s (Upload) und erhält monatlich das eingangs erwähnte LTE-Datenvolumen in Höhe von 15 GB. Somit stehen genug Reserven bereit, um die Zeit bis zum Sommerurlaub mit Video- und Musik-Streams, Instagram-Posts und WhatsApp-Gruppen zu überbrücken. Für einen anstehenden Trip ins EU-Ausland steht zudem eine Roaming-Flatrate bereit.Wie üblich bindet man sich mit dem Telekom-Tarif für 24 Monate an Klarmobil bzw. Crash. Auf zwei Jahre ist auch der rabattierte Grundpreis von monatlich 9,99 Euro begrenzt. Ab dem 25. Monat werden 24,99 Euro fällig. Da die Kündigungsfrist zum Laufzeitende ein Monat beträgt, solltet ihr euch den Termin vorzeitig im Kalender anstreichen. Bei einer automatischen Verlängerung des Vertrags gilt bekanntlich die mittlerweile gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist von ebenfalls einem Monat.Für unter 10 Euro pro Monat gehört der neue Crash-Tarif im Telekom-Netz trotz der nur für zwei Jahre rabattierten Grundgebühr unserer Meinung nach zu den besten Deals des Mobilfunk-Discounters.