WhatsApp: Nutzer dürfen gesendete Nachrichten bald bearbeiten

Nicht nur Twitter, auch WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, um bereits gesendete Mitteilungen nachträglich zu bearbeiten. Die Entwicklung geht aus der jüngst veröffentlichten Beta-Version des Messengers hervor. Mehr als fünf Jahre mussten Nutzer auf das Feature warten.

Es fehlen Funktionen, um "Betrug" vorzubeugen

Bereits im Januar 2017 wurde der WABetaInfo-Blog auf die geplante Edit-Funktion aufmerksam, welche die Entwickler nur wenige Tage darauf unerwartet einstampften. Jahre später scheint das Warten endlich ein Ende zu haben. Noch in diesem Jahr könnte WhatsApp seinen Nutzern die Möglichkeit anbieten, versendete Nachrichten zu überarbeiten - zum Beispiel um Tippfehler zu korrigieren. Wie lange die Entwicklung in Anspruch nimmt, bleibt allerdings offen.Die Screenshots belegen die vergleichsweise simple Funktion, um Mitteilungen im Nachgang zu editieren. Ungeklärt ist bisher, ob die Facebook- bzw. Meta-Tochter auch über die Integration eines Bearbeitungsverlaufs oder -zeitfensters nachdenkt. Nur so könnte gewährleistet werden, dass eventuell betrügerische Nachrichten nicht von der neuen Edit-Funktion profitieren. Da man sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, können sich die Pläne bekanntlich jederzeit ändern.Das neue Feature kann derzeit einzig und allein innerhalb der WhatsApp-Beta für Google Android ausprobiert werden. Laut WABetaInfo soll das Unternehmen die Möglichkeit jedoch in Zukunft auch für Apple iOS und die Desktop-App anbieten. Abseits der Edit-Funktion wurde in den letzten Wochen vor allem über neue Optionen für Gruppen-Chats, das Support-Ende für ältere iPhone-Modelle, Emoji-Reaktionen auf Nachrichten und die Erhöhung von Limits für Dateianhänge gesprochen, wie die nachfolgenden Links zu unseren Artikel zeigen.