Neue Aldi-PCs: Gaming-Desktops mit Nvidia RTX 3080 Ti ab Donnerstag

In wenigen Tagen startet bei Aldi Nord und Süd der Verkauf neuer Desktop-PCs für Gamer. Ab Donnerstag sind drei High-End-Rechner ab 1399 Euro im Online-Shop der Discounter erhältlich. Das Top-Modell ist mit einem Intel Core i9 und der Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ausgestattet.

Günstigere Alternativen mit RTX 3060 / RTX 3070 bei Aldi

Medion / Aldi

Aus den aktualisierten Aldi-Prospekten gehen die neuen Angebote der Discounter im Entertainment-Bereich hervor. Im Mittelpunkt steht erneut der bekannte Medion Erazer Hunter X20 , ein High-End-Desktop für Gamer. Für 3599 Euro soll er im gemeinsamen Online-Shop von Aldi Nord und Aldi Süd ab nächster Woche Donnerstag (02.06.) über die virtuelle Ladentheke gehen. Zur Ausstattung gehören ein Intel Core i9-12900KF -Prozessor nebst 32 GB DDR5-RAM und der Kombination aus einer 2-TB-SSD und einer klassischen 2-TB-Festplatte. Als Grafikkarte wird die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti verbaut.Der Erazer Hunter X20 setzt als einziger der drei neuen Aldi-PCs auf diverse Markenkomponenten. Darunter befindet sich ein Gigabyte Z690 Aorus Pro AX-Mainboard und ein Seasonic Focus GX-750-Netzteil. Zur Kühlung der CPU verwendet Medion zudem eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung. Verpackt wird das Ganze in einem nicht näher bezeichneten "Markengehäuse" von In Win. Zu den weiteren Eckdaten zählen 2,5 Gbit-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und insgesamt 15 USB-Anschlüsse - nur einer davon als USB-C 3.2 Gen 2 2x2.Abseits des Hunter X20 verkauft Aldi zwei Gaming-PCs unter der Bezeichnung Medion Erazer Engineer X10, die wahlweise für 1399 Euro oder 1599 Euro erhältlich sind. Beide Desktops werden mit einem Intel Core i7-11700-Prozessor, 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD ausgestattet. Unterschiede sind nur im Bereich der Grafikkarte zu erkennen. Hier haben Interessenten die Wahl zwischen einer Nvidia GeForce RTX 3060 LHR mit 12 GB GDDR6-Speicher oder der GeForce RTX 3070 LHR mit 8 GB GDDR6-VRAM. Sämtliche Gaming-Angebote sind dabei nur im Online-Shop und nicht in den Aldi-Filialen zu haben.