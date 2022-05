Dragon Range: AMD bringt Spitzenklasse bei Gaming-Notebooks

AMD stand in der Vergangenheit nicht gerade für die Technik herausragender Gaming-Notebooks. Das soll sich demnächst allerdings grundlegend ändern, wenn die neue CPU-Serie mit Codenamen "Dragon Range" verfügbar sein wird.

Die neue High End-Klasse

AMD

Bis vor einigen Jahren bedeutete die Ausstattung eines Notebooks mit AMD-Prozessor, dass man ein zwar nicht besonders leistungsfähiges, dafür aber sehr günstiges Gerät bekommt. Wer hingegen Wert darauf legte, dass das System mit einer ordentlichen Performance und trotzdem überschaubarem Stromverbrauch aufwartet, kam im Grunde an Intel nicht vorbei.Das begann sich nach dem Quasi-Neustart AMDs dann allerdings bereits zu ändern und mit dem Asus Zephyrus G14 kam 2020 das erste nennenswerte Gaming-Notebook mit AMD-CPU und -GPU auf den Markt. Allerdings handelte es sich hier auch erst mal eher um ein Modell in der Mittelklasse. Nun aber schickt der Hersteller sich an, Intel auch den High-End-Bereich abspenstig zu machen.Die kommende Gaming-Serie bei den AMD-Chips wird auf der Ryzen 7000-Serie und der Zen 4-Architektur basieren. Dies soll bereits ein Garant für höchste Performance sein. Zusätzlich verspricht AMD die höchsten Core- und Thread-Zahlen, die es bisher in Gaming-CPUs für Notebooks gab. Genaue Angaben gibt es hier allerdings noch nicht. Klar ist, dass die Dragon Range-Chips für Notebooks gedacht sind, die nicht gerade in kompaktester Form daherkommen und eher an einem Standort mit Stromanschluss stehen.Allerdings will AMD durchaus auch andere Modellvarianten ermöglichen. Parallel werden die Phoenix-Chips auf den Markt kommen. Diese sind für dünnere und leichtere Gaming-Notebooks vorgesehen, die eher als echte Mobile-Rechner angesehen werden können und auch einen entsprechend geringeren Energieverbrauch aufweisen. 35 bis 45 Watt TDP stehen hier in den Spezifikationen, während die tragbaren Gaming-Boliden mit Dragon Range mit einem TDP von 55 Watt und mehr arbeiten.