Prime Video, Disney+ und Netflix: Das sind die Neustarts der Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 35 neuen Filmen und Serien. Dabei stehen vor allem Clark, The Pentaverate, The Wilds und Finding Alice im Mittelpunkt. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 18

Die Oktonauten auf dem Festland: Staffel 2 ab 2. Mai

Atem Anhalten - Die Eistaucherin ab 3. Mai

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 3 ab 4. Mai

El Marginal: Staffel 5 ab 4. Mai

The Circle: Staffel 4 ab 4. Mai

Cuarentones ab 4. Mai

Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island ab 4. Mai

Wilde Babys ab 5. Mai

The Pentaverate ab 5. Mai

Clark ab 5. Mai

Blood Sisters ab 5. Mai

Willkommen auf Eden ab 6. Mai

Annarasumanara ab 6. Mai

Ein Mordsteam ermittelt wieder ab 6. Mai

Because of you ab 6. Mai

Thar ab 6. Mai

Marmaduke ab 6. Mai

Christina P: Mom Genes ab 8. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 18

Beverly Hills Cop ab 3. Mai

The Dukes Of Hazzard ab 5. Mai

The Wilds Staffel 2 ab 6. Mai

The Ice Road ab 6. Mai

This Is The Year ab 8. Mai

Jetzt bei Prime Video anmelden und streamen!

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 18

Disney Galerie / Star Wars: Das Buch von Boba Fett - ab 4. Mai

Minnie Toons - Der Partypalast - Staffel 1 ab 4. Mai

Expedition Plastiki - Staffel 1 ab 4. Mai

Astro-Küken im All - Staffel 1 ab 4. Mai

Astro-Küken im All (Kurzfilme) - Staffel 1 ab 4. Mai

Finding Alice - Staffel 1 ab 4. Mai

Die Medici: Herrscher von Florenz - Staffel 1 ab 4. Mai

Lammbock - Alles Handarbeit ab 6. Mai

22 Bullets ab 6. Mai

A Gang Story - Eine Frage der Ehre ab 6. Mai

Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist - große Freundschaft ab 6. Mai

Pettersson und Findus: Findus zieht um ab 6. Mai

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs ab 6. Mai

Ummah - Unter Freunden ab 6. Mai

Jetzt bei Disney+ anmelden und streamen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 2. bis 8. Mai 2022 können sich Netflix-Abonnenten vor allem auf drei Highlights freuen. So sind unter anderem Omar Sy und Laurent Lafitte in der Action-Comedy "Ein Mordsteam ermittelt wieder" zu sehen, während mit Clark eine schwedische Krimi-Miniserie mit bekannten Gesichtern an den Start geht. Mit dabei sind Bill Skarsgård (Es, Deadpool 2, Eternals) und Alicia Agneson (Vikings, Little Kingdom). Der Austin Powers- und Wayne's World-Star Mike Myers steuert mit The Pentaverate zudem eine neue Comedy-Serie bei, die als Spin-Off der 1993 erschienenen Komödie "Liebling, hältst Du mal die Axt?" gilt.Bei Amazon Prime Video läuft in dieser Woche hingegen die zweite Staffel des Abenteuer-Dramas The Wilds an. Darüber hinaus gibt es diverse Klassiker zu sehen, wie zum Beispiel alle Staffeln der Serie "Ein Duke kommt selten allein", Beverly Hills Cop, The Ice Road und This Is The Year. Neue Premieren, wie die von Night Sky und Totems, sind erst zum Ende des Monats geplant. Disney+ nimmt seine Mitglieder abschließend mit hinter die Kulissen von Star Wars: Das Buch von Boba Fett und startet mit der erste Staffel der britischen Dramedy Finding Alice. Ebenso sieht man Lammbock und 22 Bullets.