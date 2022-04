The Pentaverate: Neuer Trailer zur schrägen Miniserie mit Mike Myers

In The Pentaverate schlüpft der Austin Powers-Star Mike Myers in insgesamt acht Rollen. Inhaltlich geht es in der satirischen Miniserie um das Wirken eines Geheimbunds, der seit Jahrhunderten das Schicksal der Menschheit lenkt. Vor dem Start in schon wenigen Tagen zeigt Netflix nun einen neuen Trailer.The Pentaverate ist neben den Illuminati und Freimaurern ein weiterer, eher unbekannter Geheimbund, der jedoch bereits seit dem Jahr 1347 Einfluss auf das Weltgeschehen nimmt. Als eines Tages allerdings der Journalist Ken Scarborough (Mike Myers) hinter die Kulissen des Bundes blickt, steht nicht nur dessen Zukunft, sondern auch die Zukunft der gesamten Menschheit auf dem Spiel.Der neue Trailer zeigt einige verrückte Szenen aus der sechsteiligen Miniserie und stellt auch ein paar der Rollen vor, in die Myers schlüpft, unter anderem den ehemaligen australischen Medienmogul Bruce Baldwin, den einstigen russischen Oligarchen Mishu Ivanov und Alice Coopers Ex-Manager Shep Gordon.The Pentaverate startet am 5. Mai 2022 bei Netflix.