Facebook sperrte Nutzer völlig grundlos und irreversibel plötzlich aus

Dieser Tage fanden sich Facebook-Nutzer aus aller Welt plötzlich aus ihren Accounts ausgeschlossen. Ohne erkennbaren Grund hatte sie die Plattform aufgrund vermeintlicher Verstöße gegen die Gemeinschaftsstandards gesperrt.

Auslöser unbekannt

Dabei tragen die betroffenen Nutzer wirklich keine Schuld, was viele von ihnen auch eindrücklich versicherten. Sie werden von Konzernsprecher Andy Stone inzwischen bestätigt. Dieser erklärte, dass es sich hier um ein technisches Problem handelte und die zuständigen Mitarbeiter zügig dafür gesorgt hätten, den verursachenden Fehler aus der Welt zu schaffen.Nach seiner Darstellung betraf die Angelegenheit lediglich eine kleinere Zahl von Nutzern. Angesichts dessen, dass die Facebook-Plattform aber über Milliarden-Publikum verfügt, kann dies auch eine ziemlich große absolute Zahl sein. Konkretere Angaben zum Umfang des Vorfalls machte Stone nicht, gleiches gilt für den konkreten Auslöser.Allerdings kann man die Ursache trotzdem ein Stück weit eingrenzen. Die erste Stufe der Bewertung von Postings hinsichtlich der so genannten Gemeinschaftsstandards wird von KI-Systemen getroffen. Menschliche Prüfer werden im Grunde erst dann aktiv, wenn sich ein Nutzer über eine vermeintlich falsche Einstufung beschwert. Im aktuellen Fall wurden aber wohl Nutzer aufgrund einer Zuordnung fälschlicherweise ausgeschlossen, die gar keine Beschwerden gegen die Konto-Sperrung mehr erlaubte.Wie Äußerungen von Nutzern zeigte, war es aber wohl auch keine falsche Einordnung aktueller Beiträge, die den Fehler in den Facebook-Systemen triggerten. So berichteten User, dass sie eigentlich schon seit längerem keine Beiträge mehr verfasst hätten, sondern ihren Facebook-Account eher als Aufbewahrungsort für Erinnerungs-Fotos nutzen und nur gelegentlich mal mit Kontakten aus der Schulzeit in Verbindung treten.