Apple startet vierte Beta-Version für iOS 15.5 - Feinschliff startet

Apple hat nun bereits die vierte Beta-Version für iOS 15.5 und iPadOS 15.5 gestartet. Die Freigabe des Updates erfolgt wie immer erst für alle angemeldeten Entwickler, die öffentliche Beta folgt noch. Über Änderungen in dem neuen Build ist bisher nicht viel bekannt.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Anhand der für Entwickler veröffentlichten Release Notes lässt sich aber erahnen, dass die meiste Arbeit derzeit an der Verbesserung der Funktionen, die mit 15.5 starten werden, gesteckt wird. Dazu gehören Änderungen für die Foto-App, die neue Passkey-Technologie (Authentifizierungsmethode), mit der man sich auf Webseiten anmelden kann, "Apple Classical" App für klassische Musik und neues "unter der Haube", viele Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen ( wir berichteten ).Anfang April hatte Apple die erste Beta im öffentlichen Test-Programm gestartet. Weitere Änderungen sind noch nicht bekannt geworden. Mit einem kurzfristigen Start für alle Nutzer ist vermutlich noch nicht zu rechnen, doch es sieht schon so aus, dass Apple mit dem Feinschliff begonnen hat.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechenden Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungs-Funktion. Für Entwickler gibt es eine spezielle Anmeldeseite Die neue Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen der Beta-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. iOS 15.5 soll innerhalb der nächsten Wochen fertiggestellt werden. Zur WWDC im Juni wird dann schon iOS 16 vorgestellt, welches dann planmäßig im Herbst starten soll.