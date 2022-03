MediaTek: Erster TV-Chip mit Dolby Vision IQ-Support angekündigt

MediaTek hat angekündigt, das erste kommerzielle SoC mit Support für Dolby Vision IQ mit Precision Detail anbieten zu wollen. Der Prozessor dürfte sich in kommenden TV-Modellen finden lassen. Dolby Vision IQ soll eine deutlich bessere Bildqualität mit sich bringen.

Gameplay-Darstellung wird verbessert

Wie der Hersteller vor kurzem bekanntgegeben hat, soll die MediaTek Pentonic-Reihe für 4K- und 8K-Fernseher die Dolby-Technologie Vision IQ unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine Wiedergabetechnik für HDR-Filme. Die Bildeinstellungen werden automatisch an die Umgebung des Zuschauers angepasst, ohne dass dieser die Einstellungen des Geräts verändern muss. Das Precision Detail-Feature sorgt dafür, dass Details sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen wesentlich besser dargestellt werden können.Darüber hinaus soll die MediaTek Pentonic-Reihe auch auf den TV-Geräten angezeigte Gameplay-Inhalte verbessern. Die Prozessoren enthalten Support für Funktionen, die in Zusammenhang mit Dolby Vision eingeführt wurden. Das gibt TV-Herstellern die Option, ihren Kunden Gaming mit Dolby Vision in 4K-Auflösung und mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz anzubieten. Außerdem sollen die MediaTek-Chips die Latenz mit Hilfe des Auto Low Latency Mode (ALLM) sowie einer variablen Bildwiederholungsrate (VRR) verringern.Aktuell ist noch unklar, welche TV-Hersteller auf die neuen MediaTek-Chips zurückgreifen werden. Vermutlich dürften die ersten Geräte mit den neuen Chips der Pentonic-Serie von Herstellern wie Xiaomi und Sony stammen und im Laufe des Jahres gezeigt werden. Die ersten MediaTek-Prozessoren mit Support für Dolby Vision IQ mit Precision Detail sollen in der zweiten Hälfte des aktuellen Jahres erhältlich sein.