Atmos FlexConnect: Dolby verspricht besseren Klang für jeden Raum

Optimierter Klang für jeden Raum auf Knopfdruck, dazu eine Integration zwischen Fernsehlautsprechern und Sound-Setup. Dolby will mit dem neuen Feature "Atmos FlexConnect" Heimklang deutlich verbessern. Dafür braucht es aber auch neue Hardware.

Dolby verspricht optimierten Klang für jeden Raum

Sound-Setup leicht gemacht

Zusammenfassung Dolby stellt neues Feature "Atmos FlexConnect" vor.

Verbindung des TV-Soundsystems mit kabellosen Zusatzlautsprechern.

FlexConnect weist Frequenzen je nach Lautsprecherleistung und Raumposition zu.

Neue Hardware und Zusammenarbeit mit TV-Herstellern nötig.

Mikrofone für Lokalisierung und Kalibrierung der Lautsprecher.

TCL erster Hersteller, der FlexConnect ankündigt.

Wer besseren Klang will, verzichtet meist vollständig auf den Einsatz der Boxen im Fernseher. Für einen guten Klang müssen Boxen entsprechend den Eigenschaften des Raums und der Position der Zuhörer präzise platziert werden. So zumindest die Vorgehensweise bei den meisten Anlagen mit mehreren Klangquellen. Dolby hat ein neues Feature vorgestellt, dass ein gutes Sound-Setup auch mit weniger anspruchsvoller Hardware zum Kinderspiel machen soll.Das Unternehmen nennt das neue Feature "Atmos FlexConnect". Wie man ausführt , wird es damit möglich, das Soundsystem eines Fernsehers mit kabellosen Zusatzlautsprechern zu verbinden. "Das System optimiert den Klang auf intelligente Weise für jedes Raumlayout und jede Lautsprecher-Aufstellung", so Dolby zur Vorstellung.Konkret soll FlexConnect alle Frequenzen entsprechend der Leistungsfähigkeit der Lautsprecher und Position im Raum zuweisen. So soll es möglich sein, unabhängig von Faktoren wie den Raumabmessungen, der Position der Steckdosen und der Anordnung der Möbel eine optimale Audioqualität zu erreichen.Für das System setzt Dolby auf neue Hardware, die Zusammenarbeit mit Fernsehproduzenten voraussetzt. In den kompatiblen Geräten werden Mikrofone verbaut, mit denen die Lautsprecher im Raum lokalisiert und kalibriert werden, eine lange Einrichtung entfällt. Der erste Hersteller, der FlexConnect für sein kommendes TV-Line-up angekündigt hat, ist TCL.Dolby ist nicht der erste Hersteller, der sich an der Idee eines automatisch optimierten und flexiblen Sound-Setups probiert. Auch Unternehmen wie Samsung, LG und Sony haben schon ähnliche Funktionen vorgestellt. Da die Lösung von Dolby mindestens den Kauf eines neuen Fernsehers voraussetzt, darf man gespannt sein, wie sich diese verbreitet.