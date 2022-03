Günstige Prepaid-Tarife: Jetzt mit 50% Rabatt und Allnet-Flat bei O2

Wer auf der Suche nach einem preiswerten Prepaid-Mobilfunktarif ist, sollte sich das neue Allnet-Flat-Angebot von O2 nicht entgehen lassen. Der Netzbetreiber bietet für kurze bis zu 12,5 GB Datenvolumen im schnellen LTE Max-Netz mit einem Rabatt von 50 Prozent an.

Schluss mit langen Vertragslaufen dank günstiger Flextarife

O2 LTE Max Mobilfunknetz mit bis zu 225 MBit/s

Datenvolumen mit 3,5 GB (S), 6,5 GB (M) oder 12,5 GB (L)

App-Bonus: Jeden Monat 500 MB zusätzlich kostenlos

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming, SIM-Karte und Versand inklusive

Keine Anschlussgebühr, keine Vertragslaufzeit

50 Prozent Preisnachlass für die ersten 4 Wochen

Grundgebühren ab 9,99 Euro pro Monat

Die Mein O2-App: Toller Zusatz und noch mehr Gratis-Datenvolumen

Möchte man sich nicht mit langfristigen Mobilfunkverträgen herumschlagen, greift man am besten direkt zu einem O2 My Prepaid-Tarif . Die so genannten Flextarife des dreifachen Connect-Testsiegers bieten euch die volle Kostenkontrolle bei kompletter Flexibilität - und das ganz ohne Vertragslaufzeit. Gesurft, telefoniert und gesimst wird über das gut ausgebaute und stetig verbesserte O2 LTE Max-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 225 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload.Dank Allnet-Flats für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze bleiben euch bei O2 versteckte Kosten erspart. Ebenso sind das EU-Roaming und die Rufnummernmitnahme vom alten Anbieter inklusive. Doch das Beste: Nur für kurze Zeit senkt Telefónica den Preis ihrer beliebten O2 My Prepaid-Optionen S, M und L. In den ersten vier Wochen erhaltet ihr einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent , womit die monatliche Grundgebühr zu Beginn lediglich zwischen 4,99 Euro und 9,99 Euro liegt.Haben euch die O2 My Prepaid-Angebote überzeugt, solltet ihr abschließend einen Blick auf die "Mein O2"-App werfen, die Kunden unter Google Android und Apple iOS kostenlos bereitgestellt wird. Mit ihr habt ihr nicht nur euren Datenverbrauch im In- und Ausland immer im Blick, sondern könnt zudem die Kosten außerhalb von Flatrates genau beobachten und falls nötig einfach und schnell Datenvolumen zubuchen. Ebenso erhaltet ihr einen direkten Zugriff auf eure Tarif- sowie Vertragsdetails und profitiert von persönlichen Angeboten. Eines davon sind 500 MB Datenvolumen, die euch jeden Monat geschenkt werden.