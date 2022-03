Finanziert durch Werbung: Disney+ denkt über günstigeres Abo nach

Wie aus Insider-Kreisen zu hören ist, soll Disney+ über ein günstigeres, werbefinanziertes Abo nachdenken. Der Streaming-Dienst könnte somit seinen Kundenstamm weiter ausbauen. Allerdings sind neben Werbeeinblendungen weitere Einschränkungen der Mitgliedschaft denkbar.

Spekulationen über mögliche Einschränkungen zu Film-Premieren

Günstige Monats- und Jahresabos verfügbar

Mit über 130 Millionen Abonnenten gehört Disney+ zu den größten Streaming-Plattformen weltweit, doch langsam aber sicher scheint der Zuwachs an neuen Nutzern ins Stocken zu geraten. Um den Ausbau weiter voranzutreiben, soll der Micky Maus-Konzern den Kollegen von The Information zufolge ein günstigeres Abo in Betracht ziehen, das sich zusätzlich über Werbung finanziert. Vorerst soll lediglich der US-Markt angepeilt werden. Sollte diese Testphase erfolgreich verlaufen, könnte Disney eine weltweite Umsetzung anstoßen.Bisher ist unklar, zu welchem Preis das neue Disney+-Abo an den Start gehen soll und mit welchen Einschränkungen innerhalb der günstigeren Mitgliedschaft zu rechnen ist. Neben Werbespots vor oder innerhalb von Filmen und Serien könnte das Unternehmen zudem den Zugriff auf Blockbuster einschränken, die kurz nach Kinostart auch über die eigene Streaming-Plattform ausgestrahlt werden. Während Netflix seine Abonnenten hinsichtlich der verfügbaren Auflösung und der Gerätenutzung staffelt, setzt Disney+ auf nur einen Tarif für derzeit monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro pro Jahr.Zuletzt wurden die Preise für ein Disney+-Abo vor gut einem Jahr angehoben. Ursprünglich startete der Streaming-Dienst in Deutschland für nur 6,99 Euro pro Monat. Im Mai 2021 deutete Disney-CEO Bob Chapek an, dass Verbraucher bereit wären mehr zu bezahlen. Trotz der Preiserhöhung konnte das Unternehmen seine Mitgliederzahl ausbauen: "Wir behalten uns das Recht vor, unser Preis-Werte-Verhältnis durch weitere Preisaktionen zu erhöhen, wenn wir mehr und mehr Inhalte hinzufügen und an den Punkt gelangen, an dem wir im Grunde jede Woche ein neues Stück Inhalt hinzufügen."