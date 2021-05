Disney-CEO denkt über weitere Preiserhöhung bei Disney+ nach

Noch ist alles offen, aber Disney-CEO Bob Chapek denkt über eine Preiserhöhung für Disney+ nach. In eine Frage-und-Antwort-Runde hat Chapek sich jetzt über weitere Pläne für den Streamingdienst geäußert und dabei auch höhere Abonnement-Gebühren ins Spiel gebracht.

Der Weg ist frei für eine Preiserhöhung

Das berichtet das Online-Magazin Insider The Magic , das sich rund um Neuigkeiten von Disney spezialisiert hat. Disney+ hat sich dabei seit dem Start Ende 2019 schon einen großen Marktanteil bei den Streamingportalen gesichert, wobei aktuell die Zahl bei über 100 Millionen Abonnenten liegt. Um auch weiterhin Wachstum bei den Abo-Zahlen zu sichern, will der Disney-CEO Bob Chapek nun natürlich neue Inhalte schaffen.Viel verriet Chapek zu kommenden Produktionen noch nicht. Als Nächstes steht jetzt erst einmal der Launch des 101 Dalmatiner-Prequel Cruella auf Disney+ am 28. Mai an. Die Veröffentlichung von Black Widow auf Disney+ ist für den 9. Juli geplant. Beide Filme werden an dem Tag, an dem sie auf Disney+ erscheinen, auch gleichzeitig in den Kinos zu sehen sein, das ist eine weitere Besonderheit, mit der sich Chapek Zulauf erwartet. Als er darüber sprach, wie die Verbraucher über Disney+ denken, sagte Chapek folgendes:Gestartet war Disney+ in Deutschland mit einem Monatspreis von 6,99 Euro, jetzt zahlt man 8,99 Euro. Chapek glaubt, dass die Verbraucher bereit sind, mehr für Disney+ zu zahlen. Aufgrund der Tatsache, dass Disney+ in der Lage war, den Preis für seinen Service zu erhöhen, ohne Kunden zu verlieren, sagte Chapek, dass Preiserhöhungen kommen werden, wenn das Preis-Wert-Verhältnis steigt: "Wir behalten uns das Recht vor, unser Preis-Wert-Verhältnis durch weitere Preisaktionen zu erhöhen, wenn wir mehr und mehr Inhalte hinzufügen und an den Punkt gelangen, an dem wir im Grunde jede Woche ein neues Stück Inhalt hinzufügen."