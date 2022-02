Amazon bestätigt Star Trek: Picard 2-Start mit deutschem Trailer

"Welcome to the road not taken"

Star Trek-Fans fiebern bereits dem 3. März 2022 entgegen - denn dann startet die zweite Staffel von Star Trek: Picard . Wie wir bereits mehrfach berichteten, geht das Abenteuer rund um Jean-Luc Picard Anfang März in die nächste Runde. Paramount+ hat für Deutschland dabei Amazon Prime Video als Partner gefunden, dort wird die Serie in Kürze fortgesetzt.Nun hat Amazon Deutschland bestätigt, dass es auch hierzulande schon bald mit den neuen Folgen losgehen wird und den offiziellen deutschen Trailer zur Serie veröffentlicht. Amazon hat bekannt gegeben, dass Staffel 2 ab dem 4. März bei ihnen im Streaming läuft:"Captain Picard ist zurück. Ein alter Bekannter bringt eine große Gefahr mit sich, die Picard nur auf eine Weise bekämpfen kann: Er muss in die Vergangenheit reisen. Picard muss alte und neue Freunde zusammenbringen, um die Bedrohung zu konfrontieren, um die Zukunft der Galaxie zu retten. Ob Picard und sein Team es in Staffel 2 schaffen, einen ihrer größten Feinde zu besiegen, erfahrt ihr ab dem 4. März bei Prime Video."In der zweiten Staffel von Picard werden weitere bekannte Star Trek-Charaktere ihr Comeback feiern. Der wichtigste Neuzugang für die zweite Staffel dürfte dabei John De Lancie, alias "Q" sein. Das omnipotente Wesen Q wirbelt in den neuen Folgen die Galaxie durcheinander, zwingt Jean-Luc und seine Mitstreiter zu Zeitreisen und dürfte auch für den einen oder anderen Lacher gut sein. Allzu viel zum Inhalt der neuen zehn Folgen wurde aber nicht verraten - der Trailer macht auf jeden Fall schon Lust darauf, ab dem 4. März jeden Freitag auf die neuen Folgen zu warten.Die dritte Staffel ist übrigens bereits in Arbeit. Ob es dabei wieder zu Verzögerungen kommen wird, wie schon bei der zweiten Staffel (bedingt durch die Coronapandemie), ist bisher noch nicht abzusehen.