Capcom zieht wegen des neuen Street Fighter 6-Logos Spott auf sich

Capcom hat mit Street Fighter 6 einen Nachfolger seines beliebten Prügelspiels angekündigt, blieb aber bis auf ein Logo weitere Informationen schuldig. Jetzt macht sich das Netz über das Unternehmen lustig, denn das gewählte Symbol ist ein billiges Archivbild.

Das Logo für das neue Street Fighter-Spiel hat 80 US-Dollar gekostet

Wilde Diskussion und viel Spaß

Sebastian Wallroth (CC BY 2.0)

Street Fighter gehört im Bereich der Prügelspiele zu den absoluten Kult-Titeln mit einer langen Geschichte und einem sehr bekannten Schriftzug. Nach anhaltenden Gerüchten zu einem neuen Ableger hatte Capcom vor Kurzem bestätigt, dass man sich bereits mitten in der Entwicklungsarbeit zu Street Fighter 6 befinde. Allerdings: Details zu Inhalten oder einem Starttermin wollte man hier nicht liefern, sondern verwies Fans nur auf den "Sommer dieses Jahres". Zur Präsentation hatte man lediglich das offizielle Logo im Gepäck.Genau dieses Logo wurde aber dann sofort von vielen Seiten - vor allem im Vergleich mit dem bekannten Street Fighter-Schriftzug - als sehr generisch kritisiert, zeigt es doch lediglich die Buchstaben "S" und "F" in einem Sechseck, versehen mit der Zahl "6". Kurze Zeit später meldete sich dann unser Kollege Aurich Lawson von ArsTechnica mit einer doch recht absurden Entdeckung zu Wort.Capcom hat das Logo fast unverändert aus Archivbildern übernommen, die von Adobe angeboten werden. Der Preis: Dem Konzern war das neue Logo für seine Kultserie ganze 80 US-Dollar wert. "Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Ich wusste, dass es generisch ist, aber ich wusste nicht, dass es so schlecht ist. Sie haben auf einer Logo-Site nach "SF" gesucht und ein paar Ecken abgerundet und die 6 hinzugefügt", so Lawson.Auf die Entdeckung folgte im Netz eine recht rege Diskussion, wie Capcom wohl auf die Idee gekommen war, den Nachfolger eines der bekanntesten Kult-Titel mit einem solchen Logo zu versehen. Natürlich könnte es sich hier um einen Platzhalter handeln, im Promo-Material und auf der Webseite findet es aber prominent Verwendung. Darüber hinaus wurde es für das Vorstellungsvideo schon aufwendig animiert.Einen Spaß macht sich das Netz auf jeden Fall daraus, andere Beispiele aufzudecken, bei denen das Logo ebenfalls Verwendung findet. So nutzt unter anderem eine Sci-Fi-Messe in Frankreich dasselbe Symbol, auch ein Geschäft in China kommt mit seinem Firmenzeichen sehr nah an Street Fighter 6 heran. Man darf gespannt sein, ob Capcom bis zum Start des Spieles an dem Logo festhält, das Netz liefert hier auf jeden Fall gute Alternativvorschläge.