1&1 DSL: Neu- und Bestandskunden erhalten Fritz-Repeater gratis

Der Netzbetreiber 1&1 wertet seine DSL- und Glasfaser-Tarife auf. Neu- und Bestandskunden haben ab sofort die Möglichkeit, bis zu vier AVM Fritz!Repeater 600 zur Verstärkung ihres WLAN-Netzwerks kostenlos zu erhalten. Und das auch ohne den 1&1 Homeserver.

Repeater-Bestellung: Kunden sprechen über ihre Erfahrungen

Jetzt mit HomeServer, Handy-Flat und Repeater

AVM

Während sich Rabattaktionen mit Gratismonaten, Premium-FritzBoxen und inkludierten Handy-Flatrates bei 1&1 üblicherweise nur an Neukunden richten, macht das Unternehmen mit einem neuen Service für WLAN-Verstärker auf sich aufmerksam. Sollte der mitgelieferte Router des Netzbetreibers nicht für einen Empfang im ganzen Haus sorgen, können Kunden kostenlos bis zu vier WLAN-Repeater des Herstellers AVM anfordern. Hierfür muss lediglich der Kundenservice kontaktiert werden. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei.Wie die Mitglieder der Schnäppchen-Community MyDealz berichten, gilt die neue Dreingabe auch für Bestandskunden. Sogar dann, wenn am eigenen 1&1 DSL- oder Glasfaser-Anschluss kein Router des Unternehmens betrieben wird. Auch das im Angebot beschriebene "Feststellen" einer schlechten WLAN-Verbindung durch Experten von 1&1 scheint nur der Form halber erwähnt zu werden. In der Praxis reicht der Kontakt zum Kundendienst mit der Bitte, den Versand der Fritz-Repeater 600 direkt zu beauftragen.Die Erfahrungen der 1&1 DSL-Kunden scheinen jedoch auseinander zu gehen. Während viele Nutzer über den problemlosen Versand der Gratis-WLAN-Extender berichten, sprechen andere von angeblichen Zusatzkosten und Ablehnungen seitens des 1&1 Kundenservice. Offen bleibt, ob man die kostenlosen Repeater nach einer möglichen Beendigung des Vertrags an 1&1 zurückgeben muss oder diese behalten darf. Im freien Handel schlagen die Fritz!­Re­pea­ter 600 mit jeweils circa 30 bis 35 Euro zu Buche. Und Achtung: Sie unterstützen lediglich WLAN-n (Wi-Fi 4).