Dymo-Drucker funktionieren nur mit "kopiergeschütztem" Papier

Im Druckergeschäft ist es üblich, dass mit allen Tricks versucht wird, Nutzer zum Kauf von Originaltinte zu nötigen. Kein Wunder: In der Regel ist diese überteuert. Was der Hersteller Dymo macht, ist aber eine neue Dimension. Denn dieser setzt auf kopiergeschütztes Papier.

Chip "schützt" vor Drittanbieterpapier

Wenn man sich das Archiv von WinFuture durchsieht, dann gehören Meldungen zum Thema Drucker und Tintenpatronen bzw. Toner zu den meistdiskutierten Beiträgen. Kein Wunder: Die dazugehörigen Hersteller lassen kaum eine Gelegenheit aus, am eigenen schlechten Image zu "arbeiten", und zwar im Negativen.Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was das US-Unternehmen Dymo macht: Denn die Kalifornier, die auf Label-Druck spezialisiert sind, haben nun die nächste Stufe dieser Kopierschutz-Entwicklung erreicht. Dymo hat Geräte auf den Markt gebracht, die DRM-geschütztes Spezialpapier benötigen.Wie der IT-Experte Cory Doctorow auf der Seite der digitalen Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) schreibt, hat Dymo neue Drucker auf den Markt gebracht, die ausschließlich mit dem eigenen Papier funktionieren (via derStandard). Dymo wird hier intern vermutlich "endlich" gerufen haben, denn an sich benötigen die Produkte des Unternehmens keine Tinte - sie arbeiten mit so genanntem Thermotransferdruck. Dabei wird unter Temperaturanwendung das Papier erhitzt, woraufhin sich die jeweilige Stelle färbt.Derartiges Papier ist nicht günstig, bisher konnte man aber bei Drittanbietern fündig werden und sich deutlich erschwinglichere Alternativen besorgen. Doch ein RFID-Chip in den neuesten Dymo-Geräten soll den Einsatz von Nicht-Original-Papier unmöglich machen. Die Geräte Dymo Labelwriter 550 und 5XL versehen nur noch mit Originalpapier den Dienst.Für Kunden ist das nicht nur finanziell spürbar, sondern auch aus praktischen Gründen schwierig: Denn viele wissen nicht, dass es eine solche DRM-Maßnahme gibt und kaufen das falsche Papier - weil die Drittanbieter das nicht immer auf ihren Produkten vermerken.Doctorows Fazit ist eindeutig und scharf: "Dymo versucht hier etwas noch nie Dagewesenes. DRM in Papier ist eine so abgrundtiefe, missbräuchliche Idee, dass wir alle davor zurückschrecken sollten."