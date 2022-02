Overwatch 2: Beta könnte bevorstehen, Blizzard bringt Dev-Build auf 2.0

Für Blizzard ist es eines der wichtigsten Projekte, nach anhaltenden Problemen kommt man jetzt wohl gut voran. Der Entwickler-Build von Overwatch wurde vor kurzem auf die Version 2.0 gebracht, das könnte auch auf einen baldigen Start eines öffentlichen Beta-Tests hinweisen.

Overwatch 2 gibt deutliche Lebenszeichen von sich

Dass es bei Blizzard aktuell nicht besonders rund läuft, ist wohl eine Untertreibung. Seit Monaten wird man von einem Belästigungs- und Diskriminierungsskandal gebeutelt, wichtige Mitarbeiter haben ihren Hut genommen. Rund um Overwatch hatte im letzten Jahr die Meldung für Aufregung gesorgt, dass mit Jeff Kaplan der ​​Game Director von Overwatch und Overwatch 2 das Unternehmen verlässt. Ende des Jahres folgte die Nachricht , dass das Projekt "mehr Zeit" als ursprünglich geplant in Anspruch nehmen werde. Jetzt gibt es das erste Mal seit langer Zeit gute Nachrichten zur Entwicklungsarbeit.Wie GamesRadar mitteilt, haben aufmerksame Beobachter vor Kurzem registriert, dass Blizzard ein umfangreiche Entwicklungsupdate zu Overwatch veröffentlicht hatte. Mögliche Anpassungen sind nicht bekannt, allerdings lässt die gewählte Versionsnummer einige mögliche Schlüsse zu. Blizzard soll Overwatch intern bisher auf Version 1.68 weiterentwickelt haben. "Auf dieser Version lief zuvor auch die Dev-Version, die private Testversion, die die Entwickler verwenden, um kommende Inhalte zu finalisieren", so eine Analyse auf Reddit. Am 3. Februar hatte Blizzard dann die neue Dev-Version bereitgestellt: 2.0.Solange Blizzard hier keine offiziellen Informationen liefert, bleiben alle Rückschlüsse natürlich Gegenstand von Spekulationen. Die Versionsnummer sowie das Timing des Updates machen im Hinblick auf frühere Aussagen des Konzerns aber durchaus Sinn. Im September 2021 hatten die Entwickler mitgeteilt, dass man zum Start der Overwatch League 2022 einen ersten Overwatch 2-Build bereitstellen wolle, dieser steht im April an.Zu guter Letzt machen die Entwicklungen natürlich auf Hoffnung auf einen baldigen öffentlichen Test in Form einer Beta-Version. Bisherige Informationen sprechen dafür, dass Blizzard den Release-Termin für Overwatch 2 im zweiten Quartal 2022 ankündigen will. Mit dem jetzt absehbaren Fortschritt in der Entwicklungsarbeit könnte zu diesem Zeitpunkt auch die Ankündigung eines Beta-Tests sehr gut passen.