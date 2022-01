Neuer Aldi-Prospekt: Günstiger Deebot-Saugroboter ab 3. Februar

Die Discounter Aldi Nord und Süd verkaufen ab dem 3. Februar 2022 zwei günstige Saug- bzw. Wischroboter. In den Online-Shops werden die Modelle von Ecovacs (Deebot) und Medion zu einem Preis von 199 Euro angeboten. Das Angebot richtet sich an Smart-Home-Einsteiger.

Preisvorteil kaum vorhanden, Bedienung könnte einfacher sein

Ecovacs / Aldi

Während Gaming-PCs und die Apple Watch bei Aldi weggehen wie warme Semmeln, stehen ab Donnerstag vor allem Haushaltsgeräte im Fokus der Discounter. Darunter befinden sich zwei interessante Saugroboter und Wischroboter von Ecovacs und Medion, die jeweils zu einem Preis von 199 Euro über den hauseigenen Online-Shop angeboten werden. In den lokalen Filialen werden die Produkte nicht erhältlich sein. Der so genannte Deebot gehört dabei zu den bekannteren Vertretern. Doch lohnen sich die Aldi-Deals?Anders als die Deebot-Modelle der T- und N-Serie gehört der Deebot 603 zur Einsteigerklasse, der im Gegensatz zu konkurrierenden Saugrobotern seines Preisbereichs auch mit einer Wischfunktion ausgestattet ist. Das Datenblatt verspricht eine gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen sowie eine Hinderniserkennung und "Stufensicherheitstechnologie", die Treppen erkennt und den smarten Helfer so vor einem Absturz schützt. Die Akkulaufzeit wird zudem mit 110 Minuten angegeben, die auch für "größere Wohnungen ausreichen" soll.Ein Nachteil zeigt sich jedoch in der Bedienung. Nutzer müssen manuell zwischen der Saug- und Wischfunktion des Ecovacs Deebot 603 umschalten, indem sie wahlweise den Wasser- bzw. Staubbehälter einsetzen. Ein automatischer Wechsel, wie zum Beispiel bei den Modellen von Roborock, ist somit nicht möglich. Hinzu kommt, dass bereits eine Handvoll Online-Shops mit dem Preis aus dem Aldi-Prospekt mitziehen konnten. So bietet unter anderem auch Otto den Saugroboter inklusive Versandkosten für unter 200 Euro an. Der Preisvorteil ist somit nicht mehr auf der Seite des Discounters.Beim Medion MD18999 handelt es sich hingegen um einen Wischroboter ohne klassische Saugfunktion. Eine Anschaffung bzw. der Einsatz lohnt sich somit nur für Wohnungen und Häuser, die vorrangig mit Fliesen oder anderen Hartböden ausgestattet sind.