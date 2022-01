Dark Souls: Sicherheitslücke ermöglicht Übernahme eines Rechners

Eine schwerwiegende Sicherheitslücke hat die Entwickler von Dark Souls dazu gezwungen, die PvP-Server der Spiele vorübergehend abzuschalten. Über eine Schwachstelle haben Angreifer die Möglichkeit, Code auf fremden PCs auszuführen. Die Lücke könnte auch Elden Ring betreffen.

PvP-Server bleiben zunächst einmal deaktiviert

Laut The Verge kann die Schwachstelle dazu führen, dass Hacker einen Rechner vollständig übernehmen können. Der RCE-Exploit (Remote Code Execution) wurde während einer Übertragung des Streamers The Grim Sleeper eingesetzt. Ein Angreifer hat es geschafft, das Game zu beenden und den Streamer über die Text-zu-Sprache-Funktion der Powershell zu kritisieren. Hiermit wollte der Hacker auf die Lücke, die wohl vom Entwickler FromSoftware ignoriert wurde, hinweisen. Der Exploit funktioniert nur im Online-Modus des Spiels.Neben Dark Souls 3 sind auch die beiden ersten Teile von Dark Souls sowie sämtliche Remaster-Versionen betroffen. Da Elden Ring auf der gleichen Engine basiert, könnte die RCE-Schwachstelle auch hier vorhanden sein. Der Titel soll am 25. Februar veröffentlicht werden. Bisher hat FromSoftware noch kein offizielles Statement zur Ursache der Sicherheitslücke abgegeben. Den Entwicklern hinter "Blue Sentinel", einer von der Community entwickelten Anti-Cheat-Lösung, liegen genaue Details zu der Schwachstelle vor, sodass bereits ein Patch in die Erweiterung eingebaut werden konnte.Der Publisher Bandai Namco hat erklärt, dass interne Teams inzwischen über das Sicherheitsproblem informiert wurden. Die Betreiber der PvP-Server haben reagiert und die Multiplayer-Plattform für alle PC-Editionen der Dark Souls-Reihe vorübergehend deaktiviert. Aktuell ist noch unklar, wann die Schwachstelle beseitigt ist und die Server wieder verfügbar sind.