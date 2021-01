MagentaMobil Try&Buy: Telekom startet kostenlosen 5G-Tarif mit 6 GB

Mit dem 5G-Tarif Magenta Try&Buy bietet die Telekom Neukunden ab sofort ein kostenloses Testpaket an, das neben der All-Net-Flat und 6 GB Datenvolumen einen Gratis-Zugang zu Disney+ gewährt. Ohne au­to­ma­ti­sche Verlängerung kann der Tarif drei Monate ausprobiert werden.

Ohne Haken bei Try&Buy und mehr Datenvolumen für Data-Tarife

Jetzt unverbindlich drei Monate kostenlos

Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist einmal mehr auf Kundenfang und möchte neue Nutzer von seinem 5G-Netz überzeugen. Dafür stellt der Mobilfunkanbieter den kostenfreien Magenta Try&Buy-Tarif vor, der auf dem bekannten MagentaMobil S basiert. Neukunden erhalten bei Interesse eine SIM-Karte mit aufgeschalteter All-Net-Flat für die Telefonie, SMS sowie Telekom-Hot­Spots. Das Datenvolumen ist monatlich auf 6 GB und Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s limitiert. Ebenso können die Optionen für Disney+ , StreamOn Gaming und StreamOn Music kostenlos freigeschaltet werden.Laut den Tarifdetails von Magenta Try&Buy endet der Vertrag nach drei Monaten, ohne sich automatisch zu verlängern. Ebenso verzichtet die Telekom auf einen Bereitstellungspreis, womit das Angebot gänzlich kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Sollte das Datenvolumen verbraucht sein, können optional die bekannten SpeedOn-Pässe hinzugebucht werden, zum Beispiel mit bis zu 2,5 GB für 28 Tage zu einem Preis von 19,95 Euro. Nach dem drei­mo­na­ti­gen Testzeitraum kann der Tarif voraussichtlich in den klassischen MagentaMobil überführt werden.Erst vor wenigen Tagen erhöhte die Deutsche Telekom das Datenvolumen in allen Magenta­Mobil Data-Tarifen mit den Optionen S bis L. Auch hier enthalten alle Tarife eine 5G-Option und wahlweise 5 GB (14,95 Euro), 10 GB (19,95 Euro) oder 25 GB (29,95 Euro) zum mobilen Surfen im Internet. Die Mindestlaufzeit beträgt in diesem Fall 24 Monate. Alternativ steht eine durch teurere Datenpässe be­stück­ba­re Prepaid-Option bereit. Ob der kostenlose MagentaMobil Try&Buy-Tarif später auch in ei­nen Data-Tarif umgewandelt werden kann, ist bisher nicht bekannt.