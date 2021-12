Xmas-Deals: Günstige Laptops mit Windows 11 jetzt bei Media Markt

Mit Windows 11 definiert Microsoft Produktivität neu. Nutzt jetzt die Gelegenheit, um euch nicht nur mit dem neuen Betriebssystem, sondern auch mit neuer Hardware auszustatten. Die passenden, stark reduzierten Angebote dafür findet ihr im Online-Shop von Media Markt.

Windows 11: Das Plus des Jahres ist da!

Für jeden etwas dabei: Von Einsteiger über Office bis Multimedia

Günstige Notebooks mit Windows 11 kaufen!

Zwei Monate nach dem Startschuss von Windows 11 zeigen sich bei Media Markt gerade im Vorfeld der Weihnachtszeit viele Notebooks und Convertibles, die bereits ab Werk mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet sind. Auf ein kostenloses Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 braucht ihr somit nicht mehr länger zu warten. Egal ob ihr euren Arbeitsplatz, das Wohnzimmer oder das mobile Office mit neuer Technik bestücken wollt, für nahezu jedes Anwendungsszenario stehen stark reduzierte Geräte in den virtuellen Regalen. Wir haben für euch einige Highlights von der Windows 11-Aktionsseite des Online-Händlers herausgepickt.Wer an ein neues Windows 11-Notebook denkt, der sollte die aktuelle Rabattaktion von Media Markt und Lenovo beachten, bei der ihr nicht nur 100 Euro sparen könnt, sondern auch von einer stark reduzierten Microsoft 365 Single-Lizenz für nur 19,99 Euro profitiert, wenn ihr diese mit in den Warenkorb legt. Zu den beliebtesten Geräten des Winter-Sales gehört unter anderem das Lenovo Yoga Slim 7i Evo (14 Zoll) mit einem modernen Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD für nur noch 699 Euro. Mit dem neuen Lenovo-Convertible samt Core i7 und 1-TB-SSD könnt ihr für 1199 Euro zudem die Welten klassischer Laptops mit der flexibler Tablets verbinden.Schaut man sich auf der Windows 11-Aktionsseite von Media Markt genauer um, stehen auch die beliebten Microsoft-Hybriden im Fokus. Das Surface Go 3 gilt als einsteigerfreundlicher Begleiter zu einem vergleichsweise niedrigen Preis von nur 679 Euro. Der 10-Zöller eignet sich somit optimal für den mobilen Office- und Schulalltag. Besonders komplexe Aufgaben überlässt man hingegen dem Surface Pro 8 . Das schlanke und leichte 13-Zoll-Convertible verfügt über ein hochauflösendes Touch-Display, einen schnellen Core i5-Antrieb und eine 256 GB große SSD. Das Beste: Ein Type-Cover inklusive Tastatur im Wert von über 100 Euro gibt es gratis dazu.Wer zeitnah bestellt spart sich im Optimalfall nicht nur die Versandkosten für ein neues Notebook oder 2-in-1 mit dem neuen Windows 11-Betriebssystem, sondern erhält seinen neuen Technik-Begleiter auch noch vor den Weihnachtsfeiertagen. Alternativ könnt ihr während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reservieren und die Geschenke für die Familie, Freunde oder euch selbst oftmals sogar noch am selben Tag abholen.