Windows-Zeitplan: Schnellere Treiber-Updates durch wenige Sperrtage

Microsoft hat wie üblich zum Jahresende für alle Entwickler den Zeitplan für mögliche Treiber-Update-Freigaben veröffentlicht. Damit kommt nun auf alle Nutzer eine neue Änderung hinzu, die ihr vielleicht schon bemerkt habt.

"Hier ist unser Treiber-Freigabekalender für 2022! Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund des Feedbacks, das wir von internen und externen Partnern erhalten haben, keine Sperrtage mehr an den Wochenenden geplant sind. Die erwartete Auswirkung dieser Änderung ist ein schnelleres Treiber-Service-Ökosystem, da die durchschnittlichen monatlichen Sperrtage von 18 pro Monat auf 5 Sperrtage pro Monat reduziert wurden.



Diese Änderung ist seit Sommer 2021 in Kraft und hat sich als nachhaltig für das Treiber-Service-Ökosystem erwiesen."

Denn Microsoft hat jetzt im Rahmen der Veröffentlichung des Zeitplans für 2022 bestätigt, dass Treiber-Update-Freigaben künftig generell auch am Wochenende eingeplant werden können. Das war bisher nicht der Fall - einmal abgesehen von Notfall-Updates oder Hotfixes. Laut dem Microsoft-Team hat man schon seit Mitte dieses Jahres mit der Änderung gearbeitet und die zuvor festgelegten Sperrtage für Freigaben in einer Testlaufphase außer Kraft gesetzt. Nun wird das zum neuen Standard gemacht. Microsoft schreibt dazu in der Techcommunity In den Vorjahren hatte Microsoft grundsätzlich alle Freitage, Samstage und Sonntage gesperrt und Freigaben darüber hinaus nicht an den festgelegten Feiertagen zugelassen. Damit wurde in einem regulären Monat ohne Feiertage die Möglichkeit der Veröffentlichung schon stark eingeschränkt, da wo es auch noch längere Urlaubszeiten gab, häuften sich die Freigaben an wenigen Tagen. Der Wegfall soll nun vor allem den Endverbrauchern zugutekommen, denn das heißt auch schnellere Updates, die nicht bei der Freigabe warten.