The Expanse: Amazon zeigt den Trailer zur finalen sechsten Staffel

Im Dezember veröffentlicht Amazon die sechste und gleichzeitig dann auch letzte Staffel von The Expanse. Ein neuer Trailer zeigt nun recht ausführlich, wie es weitergeht und was auf die Crew der Rocinante noch so alles zukommt.The Expanse gilt für viele als eine der besten Science-Fiction-Dramen der letzten Jahre. Dennoch stand die Serie eigentlich bereits nach der dritten Staffel vor dem Aus, als der Sender Syfy die Absetzung verkündete. Letztendlich fand The Expanse dann aber - einer erfolgreichen Online-Petition sei dank - bei Amazon Prime Video ein neues Zuhause. Hier mag auch die Tatsache geholfen haben, dass Amazon-Chef Jeff Bezos selbst großer Fan der Serie ist.Dennoch ist nach Staffel 6 nun wohl endgültig Schluss, bis die letzte Folge über den Bildschirm flimmert, dürften sich die Ereignisse in unserem Sonnensystem aber wohl weiter zuspitzen, zudem müssen noch einige offene Fragen geklärt werden. Staffel 6 setzt die Handlung nahtlos fort, der Krieg zwischen den vereinten Flotten von Erde und Mars und Marco Inaros geht also weiter. Zudem scheint sich jenseits der Ringe eine neue bedrohliche Macht zu erheben.Staffel 6 von The Expanse startet am 10. Dezember 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video. Anders als zuletzt wird die Staffel jedoch deutlich kürzer ausfallen und nur noch sechs Episoden umfassen.